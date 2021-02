Toti: “Con il governo Draghi straordinaria occasione di riforme”

Pubblicità

“Mentre Draghi deve occuparsi delle urgenze, a partire dal Recovery e dai vaccini, i partiti hanno una straordinaria occasione: cogliere l’occasione di un governo di unità nazionale e della pace politica per prendere un impegno su un futuro a medio lungo termine, dando al Paese le riforme di cui ha bisogno. Ho letto con interesse l’intervista a Enrico Letta su Repubblica e la condivido appieno. Un sistema elettorale che funzioni, un modello tedesco con la sfiducia costruttiva e una seconda Camera di rappresentanza di Regioni e città metropolitane, sono riforme a portata di mano. Ora o mai più. Perché quando l’arbitro fischierà la fine della pausa e ricominceranno le ostilità, ogni partito pensera di nuovo a sé e saremo daccapo”.

Governo, Enrico Letta: “Per i partiti è l’ultima occasione. Usino la tregua Draghi per riformare il sistema” di Stefano Cappellini 24 Febbraio 2021

Il governatore della Liguria e leader di Cambiamo Giovanni Toti riflette sulla transizione avviata con il nuovo governo. E non ha dubbi. Il premier piloti il Paese fuori dalla crisi sanitaria e economica, le forze politiche tutte si mettano a un tavolo per riformare il sistema.

“Letta coglie un punto che m’ero permesso di lanciare sin da prima che si insediasse il governo Draghi, anche quando le forze politiche della precedente maggioranza lavoravano all’ipotesi di un Conte ter, al quale noi come Cambiamo non avremmo dato disponibilità, ma avevamo apprezzato un passaggio dello stesso Conte sull’opportunità di una stagione di riforme. D’altra parte, è sotto gli occhi di tutti che la Terza repubblica si è aperta con il voto del 2018, che è stato l’acme, il punto di massimo successo degli opposti populismi e sovranismi; da una parte i Cinque stelle, dall’altra la Lega che egemonizzava il centrodestra. Però, questa legislatura non è riuscita con nessuno dei due governi sin qui espressi, a dare risposte alle grida di dolore arrivate con le elezioni, non ha prodotto maggioranze stabili, non un governo omogeneo quanto a forze politiche, pochissime ricette economiche e sociali”.

La soluzione è una nuova legge elettorale?

“Con il governo Draghi mettiamo una toppa a una deriva che stava trasportando verso il basso la classe politica e con lei parte delle istituzioni, che quando non riescono a dare risposte ai cittadini incontrano inevitabilmente discredito, sentimento peraltro abbastanza diffuso, come osserva giustamente Letta, nelle democrazie mature del vecchio continente. Adesso il governo Draghi apre un ombrello a protezione del sistema, grazie all’alta credibilità del primo ministro e a un accordo temporaneo delle forze politiche sotto l’egida del presidente Mattarella e dello stesso Draghi, ed è il momento giusto per un ampio dialogo sulle riforme. Quando l’arbitro fischierà la fine della pausa e ognuno indosserà di nuovo la sua maglietta e penserà al suo partito, sarà ormai troppo tardi”

Cosa propone?

“Nell’auspicio che Draghi riesca a portare la nave fuori dagli scogli, noi utilizziamo lo stesso tempo per cercare di ammodernare il sistema. Inserirei poche cose, perché il tempo non è molto, ma sono sufficienti per dare stabilità al sistema e far viaggiare il Paese”.

Quali?

“In primis una nuova legge elettorale, visto che sia il Porcellum che il Rosatellum non hanno dato grande prova nè in termini di stabilità politica nè di selezione della classe dirigente del Paese. Prevederei poi almeno una forma di Cancellierato con sfiducia costruttiva alla tedesca e un ragionamento sulla riforma del Titolo V che le regioni hanno avanzato già da un paio di anni, ridisegnando un quadro di autonomie basato su una delle camere che in qualcosa somigli al Bundesrat tedesco, ovvero una Camera delle regioni e delle città metropolitane, vero intelocutore del governo, più che la Conferenza delle regioni, che fa moltissimo, ma non è neppure un organo costituzionale. L’esperienza di gestione congiunta della pandemia ce lo ha insegnato e ce lo sta insegnando. E poi mi lasci dire un’ultima cosa, ma fondamentale”.

Quale?

“Una riforma costituzionale non è argomento da accademici, ma qualcosa di molto concreto, che può servire al Paese a essere più competitivo. Tra il porto di Amburgo e quello di Genova c’è un differenziale enorme in termini di competitività, ad esempio, è dipende proprio dal sistema federale tedesco che fa camminare il Paese e permette di dare risposte in modo più efficace”.





