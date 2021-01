Toti: “Pronti a dare una mano ma no a governicchi”  

Pubblicità

“Quello che diciamo al Capo dello Stato è quello che stiamo dicendo pubblicamente – spiega il governatore della Liguria Giovanni Toti – il governo Conte 2 era inadeguato ad affrontare gli importanti temi

del momento. Ora vi sono emergenze impellenti ed esiziali per il Paese: la

definizione del Ricovery, la campagna vaccinale che stenta a partire, il tema

dell’equilibrio della sanità delle Regioni e poi, a marzo lo sblocco dei

licenziamenti e una crisi economica che incombe sul Paese”. C’è bisogno- aggiunge Toti- di riforme, questo non è il momento di governicchi accrocchiati con qualche responsabile volenteroso o meno che esso sia: c’è bisogno dello sforzo di tutti e, in questo senso, il nostro movimento politico c’è, ma deve essere un governo che sia all’altezza delle sfide e sostenuto da un’ampia maggioranza parlamentare. Un governo che sappia fare anche quelle riforme per cui magari la prossima legislatura non sia come questa, con governi di colori diversi, fino all’ultimo governo variopinto che forse uscirà da questa crisi”. (videoservizio di Fabrizio Cerignale)





