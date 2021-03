Tra cinesi e americani è subito rissa al summit di Anchorage

New York – Tra americani e cinesi il primo vertice dell’era Biden è stato aperto da una raffica di accuse incrociate. In un clima teso, ad Anchorage (Alaska) le due delegazioni hanno usato la sessione d’apertura per un confronto tutt’altro che diplomatico. Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha elencato gli abusi contro i diritti umani a Hong Kong e nello Xinjiang, le minacce di Pechino a Taiwan, i cyber-attacchi contro bersagli americani e le pressioni economiche contro l’Australia. Blinken ha definito queste azioni “un attacco contro l’ordine e la legalità che garantiscono la stabilità globale”. Gli ha fatto eco il National Security Adviser del presidente, Jake Sullivan: “E’ un assalto della Cina contro i valori universali”.

Cina e Usa, prove di dialogo: da Hong Kong ai dazi, tutti i nodi del vertice di Anchorage dal nostro corrispondente Federico Rampini 18 Marzo 2021

La reazione è stata sullo stesso tono. Yang Yechi, capo della delegazione cinese e responsabile Esteri del partito comunista, ha dichiarato: “Smettetela di promuovere la vostra versione di democrazia nel resto del mondo. Perfino all’interno degli Stati Uniti molti hanno smesso di avere fiducia in quella democrazia. La Cina non accetta accuse, non è possibile strangolare la Cina, avete precipitato le relazioni bilaterali in una crisi senza precedenti”.

Lo scontro si è esteso perfino alle regole procedurali: i padroni di casa americani hanno rimproverato i cinesi per il mancato rispetto dei limiti di durata degli interventi. Il Dipartimento di Stato Usa in un comunicato ha accusato la delegazione cinese “di essere venuta a fare propaganda, teatro e sceneggiate, anziché affrontare la sostanza”. I lavori proseguono fino alla tarda serata di oggi.