Tragedia della Presolana, la lettera dell’amica: “Valeria e Fabrizio erano parte della mia famiglia, aiutare la bambina è un gesto d’amore”

Pubblicità

Pubblicità

“Sono Marlene e vivo a Milano. Ho conosciuto Valeria e Fabrizio quasi 10 anni fa ed è stato un rapporto che è cresciuto giorno per giorno, fino al momento in cui le nostre famiglie si sono ampliate ed abbiamo avuto due bambine che sono cresciute insieme e si sono legate sempre di più”. Comincia così la lettera con cui Marlene Martinelli si rivolge ai donatori della raccolta fondi avviata per sostenere la piccola di cinque anni che domenica ha perso i genitori davanti ai suoi occhi, in modo tragico: Valeria Coletta e Fabrizio Marchi, scivolati sul ghiaccio e morti in un burrone a Colle Vareno, sulla Presolana. Una raccolta fondi che in meno di 24 ore ha superato i 2.200 donatori e ha raggiunto quota 93 mila euro. “Seppur un contributo economico non possa lenire il dolore di una simile tragedia, poter contribuire ad alleviare qualsiasi preoccupazione economica è tutto ciò che tutti noi possiamo fare e desiderare per la famiglia travolta da questo dramma”, scrive Marlene.

(ansa)

La tragedia di Monte Vareno: Valeria e Fabrizio, morti scivolando in un burrone davanti alla loro bambina di Ilaria Carra 01 Febbraio 2021

“Fabrizio e Valeria sono stati due figure di riferimento nella mia vita e mi hanno aiutata in molti momenti difficili – scrive ancora Marlene – Hanno preso a cuore mia figlia come fossero degli zii e mi hanno protetta e sostenuta sempre. Sono diventati amici, confidenti, famiglia, e sarebbero stati a breve i miei testimoni. Nel corso degli anni ho conosciuto ogni membro della loro famiglia e sono sicura che la bambina sarà circondata da amore nella sua crescita. Questa raccolta fondi nasce dalla più limpida delle motivazioni, la volontà di aiutarla nella sua crescita e dalla consapevolezza che la coppia avrebbe fatto lo stesso per proteggere mia figlia. I fondi saranno devoluti alla nonna paterna che da sempre, per vicinanza, ha assistito a tutte le dinamiche famigliari e ha contribuito costantemente alla crescita della bambina conoscendo alla perfezione tutte le sue esigenze. Vorremmo che i fondi fossero utilizzati liberamente dalla famiglia per tutte le necessità ed il sostentamento della bambina e verranno trasferiti tramite bonifico direttamente al beneficiario”.

La tragedia della Presolana, il soccorritore: “Speravamo di trovare vivi Valeria e Fabrizio, ma in montagna basta un attimo ed è finita” di Massimo Pisa 01 Febbraio 2021





Go to Source

Tweet Share Pinterest