Tragedia sul Mottarone, i medici che curano il bambino unico sopravvissuto: “Eitan si sta svegliando. Ma la situazione è ancora critica”

“Le operazioni di risveglio sono cominciate, in questo momento la risposta del bimbo è positiva, con alcuni colpi di tosse, qualche movimento e momenti di respiro spontaneo, ma in termini precauzionali stiamo andando con molta più calma e attenzione proprio perchè la situazione clinica del bambino resta critica”. Così Giovanni La Valle, direttore generale della Città della Salute di Torino, sulle condizioni di salute del piccolo Eitan, il bimbo di 5 anni unico sopravvissuto alla tragedia di Stresa. “Il bambino è intubato e la prognosi è ancora riservata – ha aggiunto La Valle – se il percorso prosegue in questo modo e la situazione clinica resta stabile, l’auspicio è che possa essere estubato domattina.Quello che ci preoccupa di più sono le complicanze non legate al sistema neuroglogico, che è integro, ma quelle che potrebbero sorgere in conseguenza del politrauma”.

