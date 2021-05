Tragico incidente sul lavoro, operaia di 22 anni muore in un’azienda tessile del pratese

Tragedia in un’azienda tessile del pratese: un’operaia di 22 anni è morta questa mattina, 3 maggio, mentre lavorava in una fabbrica. La giovane, residente a Pistoia, è rimasta intrappolata in un macchinario. Nonostante la chiamata al 118 per lei non c’è stato niente da fare. L’incidente è avvenuto poco dopo le 11.30 dentro la ditta Orditura Luana, a Oste di Montemurlo, in via Garigliano. Oltre ai sanitari sono intervenuti anche i carabinieri, vigili del fuoco e il sindaco del Comune. L’operaia 22enne stava lavorando a un orditoio, quando è rimasta agganciata nel rullo ed è stata inghiottita dal macchinario. Nello stabilimento, a un’altra macchina, stava lavorando un altro operaio che però era girato di spalle e non ha visto il momento dell’incidente. E’ stato però il primo a dare l’allarme. Sul posto anche gli ispettori del lavoro dell’Asl che stanno effettuando i controlli per ricostruire le dinamiche esatte dell’incidente e capire se si sia trattato di un errore umano o di un mancato rispetto delle norme di sicurezza.