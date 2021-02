Trani, incendiato il portone di casa del sindaco Bottaro: ultima ordinanza aveva vietato la movida per il Covid

Attentato incendiario ai danni del portone dell’edificio in cui abita il sindaco di Trani, Amedeo Bottaro. Sull’accaduto indaga la polizia. Oltre a denunciare l’intimidazione, il primo cittadino ha affidato ai social un commento sull’accaduto. “Se qualcuno pensa di intimorirmi – ha scritto – si sbaglia di grosso”.

Ieri Bottaro, a capo di una giunta di centro sinistra e al secondo mandato da sindaco, ha emanato l’ennesima ordinanza che dispone il divieto di stazionamento e di consumo di bevande dalle 18 alle 22, dal venerdì alla domenica, fino al prossimo 30 aprile, nella zona della movida, provvedimento che ha suscitato polemiche e disappunto.

Immediata la solidarietà al sindaco Bottaro. Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha sentito telefonicamente il sindaco per esprimergli solidarietà e vicinanza: “Ci vogliono davvero tanta forza e determinazione per affrontare da amministratore pubblico questi tempi – dichiara Emiliano – al sindaco Bottaro ho espresso la vicinanza mia e di tutta la Puglia per questo atto inqualificabile che si è verificato nella notte e che non può essere in alcun modo giustificato”.

“Aver incendiato il portone dell’abitazione del sindaco di Trani è un atto ignobile. Tutti i tranesi e i pugliesi sono Amedeo: competenza, passione e civismo al servizio della collettività. La violenza e le intimidazioni rafforzano la reazione civile di una città che condanna con forza ogni prevaricazione e violenza. Massima solidarietà ad Amedeo Bottaro che da sindaco è impegnato, con eccellenti risultati, in prima linea nella lotta al Covid-19. La violenza in Puglia non prenderà mai il sopravvento” ha scritto su Facebook il deputato Pd, Francesco Boccia.

“Un atto gravissimo. Ho conosciuto Amedeo nel 2015 e sono stato al suo fianco con i compagni di Sinistra Italiana, sia nel 2015 che nella rielezione qualche mese fa.” Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni. “Conosco la levatura morale di Amedeo – prosegue l’esponente della sinistra – Conosco la sua tenacia e la sua capacità di tenere la schiena dritta per il rispetto della legalità”.