Transizione ecologica, ecco come funzionerà il nuovo ministero

Roma – Ancora non sono chiare le competenze. Se ne saprà di più una volta che Mario Draghi si sarà insediato con il suo governo. Quello che è certo è che ci sarà un ministero per la Transizione ecologica, così come concordato durante gli incontri con la delegazione dei Cinque stelle guidata da Beppe Grillo.

Ma di cosa si dovrebbe occupare? E come verrà organizzato? E soprattutto: dipenderà dal ministero dell’Ambiente o dello Sviluppo economico o verranno accorpati in un unico dicastero? Anche in questo caso, sarà l’ex numero uno di Bankitalia e Bce rispondere entro pochi giorni. Ma qualcosa si può già anticipare, anche andando a vedere come si sono organizzati altri paesi dove è già attivo un ministero per la Transizione ecologica, come Francia e Spagna. Di sicuro, Draghi non ha voluto solo dare un “contentino” ai Cinquestelle per assicurarsene il voto in Parlamento.

Da europeista, sa benissimo che una buona parte dei fondi del Next Generation Ue saranno destinati alla declinazione ambientale dell’economia, a partire dalla transizione energetica per arrivare al taglio del 55% delle emissioni entro il 2030 e alle neutralità carbonica entro il 2050. Questo significa che non solo va accelerato il passaggio dagli idrocarburi alle rinnovabili e all’idrogeno nei settori energia e trasporti, ma occorre che ogni decisione di politica industriale sia presa pensando alle sue ricadute su clima, ambiente e sostenibilità. Perché la Ue non accetterà solo una “ritinteggiatura” di verde ai progetti, ma pretende una svolta concreta.

Ecco perché è più che probabile che ci siano più funzioni ministeriali che dovranno essere accorpate per una più razionale attività di coordinamento dei fondi e dei progetti. Almeno così hanno fatto in Francia, dove il ministero della Transizione ecologica ha preso il posto del ministero dell’Ambiente. Ma le sue competenze sono state via via allargate prendendo anche sviluppo sostenibile, tecnologie verdi, transizione energetica, prevenzione di rischi naturali e tecnologici, sicurezza dei trasporti e delle infrastrutture.

In Spagna sono andati addirittura oltre e il “vecchio” ministero dell’Ambiente è diventato ministero della Transizione ecologica e della Sfida demografica. Le sue competenze vanno dalla lotta al cambiamento climatico alla prevenzione delle contaminazioni, dalla protezione del patrimonio naturale, della biodiversità, dei boschi, del mare, dell’acqua a un modello produttivo e sociale più ecologico. Per arrivare a una serie di competenze che riguardano demografia e spopolamento dei territori.

Potrebbe essere quest’ultimo il modello che ha in testa Mario Draghi e spiegherebbe perché il candidato favorito al ministero italiano della Transizione ecologica sia Enrico Giovannini, forte della sua esperienza quale presidente dell’Istat.





