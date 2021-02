Tre femminicidi in poche ore: l’Osservatorio di Repubblica per raccontare e aiutare le donne vittime di violenza

Pubblicità

Pubblicità

Piera Napoli aveva 32 anni, era una cantante, aveva tre figli che erano in casa quando suo marito Salvatore Baglione l’ha uccisa a coltellate nel bagno, a Palermo. Ne aveva 47 Luljeta Heshta, che è stata rincorsa per strada, alle porte di Milano, e accoltellata, anche lei, dall’ex compagno. E aveva 46 anni Ilenia Fabbri, trovata morta in casa a Faenza: non sappiamo ancora chi l’abbia uccisa, ma gli investigatori considerano improbabile l’ipotesi di una rapina. Soltanto due settimane fa Repubblica ha aperto l’Osservatorio Femminicidi e ci troviamo già qui a contare altre donne morte. Sono state 112 nel 2020 in Italia, almeno due ogni settimana. Non volevamo, e non vogliamo che questo spazio sia una Spoon river di vittime di quello che non è amore, ma è impossibile per tutte e tutti noi oggi non pensare alle vittime delle ultime ore. Vittime, in almeno due casi, non di uomini incontrati per strada ma di mariti e compagni che davanti ai magistrati parlano di raptus, di gelosia. “Mi voleva lasciare, mi voleva portare via i figli”: frasi per giustificare quello che giustificabile non è. E quante volte dobbiamo registrare il dolore di parenti e amici che raccontano di segnali non colti. Non c’è più tempo però, non c’è per aspettare redenzioni, non c’è per dare seconde possibilità che spesso sono quarte o quinte. Denunciare, rivolgersi ai centri antiviolenza. Dare alle donne la certezza di essere ascoltate, e aiutate. L’Osservatorio Femminicidi vuole diventare un luogo di dialogo e di costruzione di una battaglia collettiva, sperando di trovarci sempre meno a contare le morti. Raccontare i femminicidi è un dolore, ed è una sconfitta di tutti e tutte noi





Go to Source

Tweet Share Pinterest