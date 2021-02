Troppi contagi tra i giovanissimi, le Marche chiudono le superiori: “Tutti a casa in didattica a distanza”

Pubblicità

Le Marche non attendono il semaforo arancione, già annunciato dal prossimo lunedì: la curva dell’epidemia ha spinto il governatore Francesco Acquaroli a intervenire d’anticipo puntando però al mondo della scuola, ritenuto evidentemente un bacino di contagio per la variante inglese ampiamente diffusa in vari comuni. Acquaroli lo aveva annunciato ieri su Facebook, e oggi è puntualmente arrivata l’ordinanza che impone la didattica a distanza al cento per cento non solo per tutti gli studenti delle superiori, ma anche per gli alunni di seconda e terza media della provincia di Ancona e Macerata, le più colpite dalla nuova ondata e dall’abbassamento repentino dell’età media dei contagiati.

“Buonasera a tutti – aveva avvertito ieri il governatore scatenando un vivace dibattito, con opinioni contrastanti e piuttosto accese – a seguito delle analisi sull’andamento epidemiologico effettuate dai servizi regionali della sanità, abbiamo verificato un incremento significativo del tasso di incidenza del contagio nella fascia d’età delle scuole secondarie, che si registra in tutta la regione e in particolare sulla provincia di Ancona e di Macerata. Per questo, onde evitare scenari peggiori e in via precauzionale, per ridurre la circolazione del virus in ambito scolastico nelle classi di età maggiormente colpite, abbiamo deciso di adottare un’ordinanza che firmerò domattina”.

Ordinanza arrivata puntualmente: a partire da sabato 27 febbraio e fino al 5 marzo (giorno di scadenza dell’attuale Dpcm), scatta la stretta sulla scuola, con l’obiettivo dichiarato di “ridurre la pressione sul sistema sanitario regionale, alla luce di un incremento di contagi covid nelle fasce di età giovanili, a partire dalla provincia di Ancona, ma anche negli altri territori”. Ma come sempre le opinioni su quale sia la strada migliore da percorrere per reagire al Covid sono molteplici e controverse, e sono in molti a contestare la misura adottata dalla Regione ritenendola inaccettabile.

Resta naturalmente garantita, informa la Regione Marche, la possibilità di svolgere la presenza per i laboratori, gli studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali. Ma il provvedimento è ritenuto necessario per contrastare la diffusione del virus in ambito scolastico e nelle classi di età maggiormente colpite – viene sottolineato -, intervenendo nelle province in base alla differente intensità di incidenza rilevata nelle diverse fasce di età.

L’incidenza è maggiore nella provincia di Ancona e Macerata, specie nelle classi di età 11-13 anni e 14-18 anni. Tuttavia si segnala anche nelle restanti province un deciso incremento dei contagi nella classe 14-18 anni. Da questo si è reputato necessario l’intervento su tutto il territorio regionale. Nel provvedimento viene disposta anche la proroga fino al 5 marzo, a scadenza dell’attuale Dpcm, delle ordinanze già in vigore, che dispongono i limiti di spostamento in entrata e in uscita nel territorio provinciale di Ancona e le restrizioni per i 20 Comuni in zona arancione dell’Anconetano.

In realtà l’andamento dell’epidemia e dei contagi gioca d’anticipo, e spesso finisce per spiazzare le decisioni amministrative: proprio oggi, per esempio, il sindaco di Castelfidardo, uno dei comuni compresi nell’elenco dei sorvegliati speciali per i quali era già stato attuato un rafforzamento delle misure anti contagio con il divieto di spostamento fuori dal comune stesso e con il passaggio in didattica a distanza per tutti gli studenti di ogni età nei plessi con casi di variante inglese, ha annunciato sempre su Facebook che la morsa del contagio si sta allentando: “Continua a diminuire il numero di contagi in città – scrive il sindaco Roberto Ascani – grazie soprattutto alle misure restrittive mirate in ambito scolastico che negli ultimi venti giorni hanno permesso, unitamente allo screening, di individuare e circoscrivere i casi. Tornano quindi in presenza da lunedì le lezioni didattiche nei plessi di materne, primarie e nelle classi prime della scuola media dell’Istituto Comprensivo Soprani”. Ma i più grandi dovranno restare a casa, perché così impone l’ordinanza regionale.





