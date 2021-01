Trovata a Pinerolo la ragazza scappata con l’amica conosciuta su Tik Tok

Pubblicità

E’ finita la fuga di Selena, la ragazza minorenne allontanatasi da Reggello lo scorso 14 gennaio dalla casa in cui abitava con la mamma per seguire un’amica conosciuta su Tik Tok. La giovane è stata rintracciata dopo undici giorni di ricerche da parte dei carabinieri: era a Pinerolo, in provincia di Torino. E lì i militari l’hanno trovata seguendo le indicazioni degli investigatori della Compagnia di Figline Valdarno, che seguivano il caso.

Questa mattina era tornata a casa l’influencer (per poi sparire di nuovo nel pomeriggio) conosciuta sul social e aveva detto che Selena non sarebbe tornata subito. Invece i carabinieri l’hanno trovata da un amico a Pinerolo, in provincia di Torino. E adesso i genitori stanno andando a prenderla. Selena Jennifer Castillo ha 16 anni e la sua amica domenica notte era ricomparsa a casa della madre, in provincia di Pisa, salvo poi sparire di nuovo qualche ora dopo.

Ancora da chiarire le ragioni dell’allontanamento: per i genitori, Selena sarebbe scappata perché indotta a farlo da quella ragazza conosciuta in chat all’inizio del lockdown.

Per tutto questo tempo la giovane, andata via di casa senza portare con sé il cellulare né soldi né documenti ma lasciando solo un bigliettino, ha continuato a caricare brevi video e selfie sui social, dicendo di stare bene. Frasi che non hanno mai convinto la madre: “È stata plagiata, ho paura che possa fare qualcosa di molto stupido”, aveva ripetuto la donna, dopo aver denunciato la scomparsa ai carabinieri di Figline Valdarno che hanno condotto le indagini.

Secondo quanto raccontato ai carabinieri dall’amica, una influencer che sui social conta decine di migliaia di follower e che in passato era stata denunciata per aver indotto un ventenne disabile a spogliarsi in diretta su Instagram, Selena si sarebbe trovata a Bologna. Se ne sarebbe di sua volontà, per contrasti con la famiglia. Per una decina di giorni le due ragazze avrebbero girato diverse città spostandosi in treno e postando video e foto su Facebook e altri social. “Mia figlia non l’avrebbe mai fatto se qualcuno non l’avesse convinta”, sostiene invece la madre.





