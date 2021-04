Trovato il relitto del sottomarino indonesiano affondato

Pubblicità

E’ stato rintracciato il relitto del sottomarino indonesiano scomparso nei giorni scorsi al largo delle coste di Bali con 53 persone a bordo. Lo ha reso noto il capo delle Forze armate di Giacarta, Hadi Tjahjanto, dopo che ieri erano stati recuperati alcuni detriti del KRI Nanggala 402. “Possiamo confermare che il sottomarino è affondato e che tutti i 53 marinai a bordo sono morti in servizio”, ha detto Tjahjanto. Il KRI Nanggala era impegnato in esercitazioni militari al largo di Bali, quando mercoledì scorso erano stati persi i contatti.

Indonesia, il mistero del sottomarino scomparso con 53 persone a bordo di Gianluca Di Feo 21 Aprile 2021

Centinaia di soldati e venti imbarcazioni erano mobilitate per localizzare il KRI Nanggala 402, un sommergibile di quarant’anni di costruzione tedesca. La marina aveva stimato in 72 ore le riserve massime di ossigeno disponibili per i membri dell’equipaggio in caso di interruzione di corrente e questo termine è stato superato sabato mattina presto.

Il sottomarino scomparso al largo di Bali, l’ipotesi di un blocco a 600 metri di profondità: condanna per i 53 a bordo di Gianluca Di Feo 22 Aprile 2021

“Sulla base di ciò che crediamo provenga dal KRI Nanggala, abbiamo cambiato lo stato del sottomarino da “disperso” a “affondato”, avev detto in una conferenza Yudo Margono, portavoce della Marina indonesiana. I detriti trovati “non sarebbero potuti uscire dal sottomarino senza pressione esterna o senza danni al suo sistema di lanciasiluri”. La Marina aveva recuperato diversi oggetti tra cui un pezzo del sistema di siluri e una bottiglia di grasso usata per lubrificare il periscopio del sottomarino. Ha anche trovato un tappeto da preghiera, usato dai musulmani.

L’agonia del sottomarino indonesiano: ultime ore d’aria per i 53 marinai, il mondo accelera per provare a salvarli di Gianluca Di Feo 23 Aprile 2021

Il sottomarino, uno dei cinque a disposizione della marina indonesiana, si è immerso all’alba di mercoledì durante le esercitazioni militari previste a nord dell’isola di Bali. Subito dopo si perse il contatto. Le autorità militari non hanno formulato ipotesi su ciò che potrebbe essere accaduto o sul motivo per cui aveva più persone a bordo rispetto alle prescrizioni. Una marea nera individuata nell’area in cui si è immerso è un altro indizio di una possibile rottura del serbatoio. Questo tipo di sottomarino è fatto per resistere a pressioni fino a 300 o 400 metri di profondità. Il loro guscio può rompersi in caso di maggiore pressione.

Indonesia, la Marina annuncia: “Il sottomarino disperso è affondato” 24 Aprile 2021

La Marina ha affermato in precedenza che il sottomarino, consegnato in Indonesia nel 1981, era in buone condizioni per il servizio nonostante la sua età. L’arcipelago del sud-est asiatico non ha capacità di salvataggio sottomarino e ha chiamato marine straniere. Gli Stati Uniti hanno inviato truppe aviotrasportate mentre due navi della Marina australiana sono arrivate nell’area. Sono giunti rinforzi dall’India e dalla Malesia e, una nave di Singapore specializzata nel soccorso sottomarino, la MV Swift Rescue.

L’arcipelago del sud-est asiatico non ha mai subito incidenti gravi legati ai suoi sommergibili, ma molti altri paesi sono stati colpiti da incidenti mortali. Nel 2000, il sottomarino a propulsione nucleare Kursk, l’ammiraglia della flotta settentrionale russa, affondò durante le manovre nel Mare di Barents (Russia nord-occidentale), provocando la morte di 118 membri dell’equipaggio. Nel 2017, il sottomarino argentino San Juan, con 44 marinai a bordo, è scomparso a circa 400 chilometri dalla costa.





