Trump, il bando su Facebook rimane. Almeno per sei mesi

Donald Trump non potrà tornare su Facebook, almeno per i prossimi sei mesi. La commissione di esperti cui era stato affidata la decisione finale sul possibile ritorno dell’ex presidente sul più grande social del pianeta non ha in realtà dato un verdetto definitivo alla contraversa questione: il divieto di postare su Facebook rimane in vigore, ma l’Oversight Board – la “Alta corte” istituita da Mark Zuckerberg due anni fa – chiede alla piattaforma di rivedere la sua decisione perché non è stata adottata secondo le sue stesse regole. La sospensione definitiva, spiega il comitato in un lungo comunicato, è stata imposta in modo “inappropriato”. Il Board ha dato a Facebook sei mesi per rivedere il bando, durante i quali la piattaforma deve arrivare a formulare una “risposta proporzionata” che sia coerente con le regole applicate agli altri utenti del social: “La decisione di imporre la punizione della sospensione a tempo indefinito, in modo indeterminato e privo di standard, è stata inadeguata – dice il Board – Tra le sanzioni di Facebook ci sono la rimozione dei contenuti che violano le norme, l’imposizione di un periodo di sospensione temporaneo, o la disabilitazione permanente della pagina e dell’account”. E dunque tocca adesso a Zuckerberg “stabilire e giustificare una risposta proporzionata”.

Una decisione interlocutoria, dunque, quella dell’Oversight Board di Facebook, il comitato indipendente di esperti designato dalla piattaforma di Zuckerberg nel 2019 per giudicare in modo indipendente le controversie che sorgono sul più grande social network del pianeta.

L’ex presidente americano era stato bandito da Facebook alla fine del gennaio scorso, dopo l’assalto al Congresso sferrato dai suoi sostenitori il 6 gennaio dopo una lunga serie di dichiarazioni incendiarie che Trump aveva affidato ai social, sostenendo che le elezioni del 4 novembre 2020 erano state truccate e la vittoria di Joe Biden era illegittima. Tanto che tutte le piattaforme, da Youtube a Twitter, avevano preso la stessa decisione per tentare di frenare l’ondata di disinformazione sulle elezioni e l’organizzazione di azioni violente che si stava riversando sui social. Ma mentre le altre piattaforme hanno deciso unilateralmente di impedire per sempre a Trump di tornare a pubblicare i suoi contenuti, Facebook ha preferito delegare la decisione finale al Board.

"Riammettere Trump su Facebook sarebbe pericoloso, non c'entra la libertà d'espressione" di Raffaella Menichini 05 Maggio 2021

La decisione ha richiesto quattro mesi di lavori con incontri periodici su Zoom tra 19 dei 20 membri del comitato, che hanno esaminato oltre novemila segnalazioni inviate dagli utenti come materiale probante – più di tutte quelle ottenute nell’anno e mezzo in cui il Board è stato finora impegnato su diversi temi emersi come controversi su Facebook.

Il Board è un gruppo di lavoro composto da 20 alte personalità provenienti da tutto il mondo ed esperte in materia di diritto, giornalismo, disinformazione, diritti umani, libertà d’espressione. E proprio sulla presunte “libertà d’espressione” di quello che è stato fino all’anno scorso il politico più potente (e controverso) del mondo, si è in questi mesi aperto un acceso dibattito, con molti osservatori e anche leader politici che hanno contestato il bando di Twitter, visto da molti come una censura inaccettabile e anche come una possibile, pericolosa vittimizzazione di un personaggio che si è sempre proposto come un perseguitato dei media mainstream e dei big liberal della Silicon Valley.

Ma la decisione di oggi, ributtando la palla nel campo di Zuckerberg, mette in luce anche uno dei punti critici dell’operazione “Corte suprema”: come sintetizza bene Joan Donovan, esperta di disinformazione dello Shorenstein Center, “immagina di aver buttato milioni di dollari per scaricarti da tutte le colpe e vedertele tornare indietro come una bolletta non pagata, con gli interessi”. Perché il Board – che è esterno a Facebook ma è finanziato con 130 milioni di dollari dalla piattaforma attraverso un Trust indipendente – è stato da più parti visto come una foglia di fico per la grande mole di inadempienze – e responsabilità – che hanno pesato su Facebook in questi anni in materia di lotta alla disinformazione e “pulizia” dei contenuti di odio, discriminazione, polarizzazione. Il Board evidentemente non se l’è sentita di caricarsi il peso massimo Trump, ma con la sua decisione un po’ pilatesca ha anche scoperto la fragilità del gioco di Zuckerberg.

La sorte di Trump su Facebook ha diviso l’opinione pubblica americana, come ha dimostrato – a poche ore dall’annuncio del Board – un sondaggio di Pew Research: il 50% pensava che dovesse ritornare sul social, contro il 49% che ne sosteneva il bando. Una spaccatura che ricalca le divisioni politiche nel Paese: sulla prima posizione si sono trovati l’88% degli elettori repubblicani, sulla seconda l’81% dei democratici.

As Facebook’s independent oversight board prepares to decide whether to reinstate Donald Trump’s account or permanently ban him from their site, Americans are divided on whether his accounts should be permanently banned from social media. https://t.co/B431zcKRE2 pic.twitter.com/tAckuTrGSN — Pew Research Fact Tank (@FactTank) May 5, 2021

Il presidente intanto si sta attrezzando per aggirare il black out dei social. Si ipotizza che stia per lanciare una piattaforma tutta sua, ma nel frattempo ha messo su un sistema ingegnoso per utilizzare i suoi ancora numerosi follower come “teste d’ariete” nei diversi social per i contenuti che lui non può postare.

Un link nel suo sito personale contiene i post preconfezionati: se ci si clicca sopra si possono pubblicare, a proprio nome ma per “procura” dell’ex potente “censurato”. È interessante notare che, mentre tutti i grandi media hanno pubblicato la notizia soltanto con screenshot del sito, i siti ancora fedelissimi di Trump – come Fox News – hanno messo il link per arrivare direttamente al cuore dell’operazione. Tra i post “pronti all’uso” continuano ad esserci affermazioni false come: “L’elezione truffa del 2020 da oggi in poi sarà chiamata LA GRANDE MENZOGNA!”. Il tipo di frase che gli è valsa il bando, anche da Facebook. Almeno per adesso.





