Tunisia, proteste e manifestazioni. Il presidente impone le dimissioni del premier

TUNISI – La Tunisia è di nuovo in piazza. Centinaia di persone hanno manifestato a Tunisi e nella altre città per chiedere le dimissioni del premier Hichem Mechichi e lo scioglimento del Parlamento. Le proteste coincidono con il 64esimo anniversario della proclamazione della Repubblica, con il Paese che attraversa una crisi profonda, fra lockdown imposto dalla pandemia di Covid-19 e serie difficoltà economiche. A seguito delle proteste il presidente Kais Saied ha bloccato le attività del parlamento, tolto l’immunità a tutti i suoi membri e imposto le dimissioni a Mechichi, nella speranza di calmare la folla. La politica tunisina era in un impasse da mesi: il 16 gennaio, il premier Mechichi aveva annunciato un rimpasto del governo ma Saied si era rifiutato di tenere una cerimonia per l’insediamento dei nuovi ministri.

Le proteste, indette da un gruppo chiamato “Movimento 25 luglio”, sono sfociate in violenze di piazza. A Tunisi la polizia ha bloccato le strade che portavano al Parlamento e all’avenue Bourghiba, salotto della capitale ed epicentro della rivoluzione del 2010-2011 che ha portato alla caduta della dittatura di Ben Ali.

Gli agenti hanno usato gas lacrimogeni per disperdere i dimostranti e hanno effettuato diversi arresti. Scontri si sono verificati anche a Nabeul, Sousse, Kairouan, Sfax e Tozeur. Alcuni manifestanti hanno fatto irruzione negli uffici del partito islamico Ennahdha, forza dominante in Parlamento. Nei video che circolano online si vede fumo uscire dall’edificio; sono stati danneggiati computer e i manifestanti hanno lanciato documenti per strada. Per il partito è stato “un attacco terroristico” lanciato da “gruppi di anarchici con slogan populisti e antidemocratici”.