Turchia, proteste bipartisan contro Erdogan. Salvini: “Oggi più che mai sto con Draghi”

“Oggi più che mai sto con il presidente Draghi, la democrazia, la libertà, l’Occidente”. A criverlo su Twitter è il leader della Lega, Matteo Salvini. Lui, come molti altri esponenti dei partiti di centrodestra e centrosinistra, hanno preso posizione contro quanto affermato dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan, secondo cui le dichiarazioni del presidente del Consiglio dei ministri italiano, Mario Draghi, che lo scorso 8 aprile lo ha definito “dittatore”, sono una “totale mancanza di tatto e maleducazione”. Parole che il premier ha pronunciato per commentare quanto avvenuto con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, lasciata da Erdogan senza sedia durante il suo incontro con lei e il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel.

Erdogan risponde a Draghi: “Totale maleducazione, colpite le relazioni tra Italia e Turchia” di Marco Ansaldo 14 Aprile 2021

“Sono molti anni che l’atteggiamento e le scelte di Erdogan allontanano la Turchia dagli alleati e dai partner strategici. Anche oggi, punto nel vivo da Draghi, fa prevalere il rancore e pronuncia parole inaccettabili. La Turchia sarà più sola”, tweetta Lia Quartapelle, responsabile Esteri del Partito democratico. E l’europarlammentare dem Paola Picierno aggiunge: “Erdogan si colloca da sempre agli antipodi rispetto al concetto di democrazia. Nonostante ciò, si permette di impartire lezioni a Mario Draghi. Dimentica che il nostro premier ha ricevuto la fiducia dal Parlamento, massima espressione della sovranità popolare e quindi della democrazia. Ma tutto ciò – conclude -non stupisce, dato che Erdogan è abituato a governare a colpi di arresti, violenze e imposizioni a danno dei più deboli.

A puntare il dito contro quanto dichiarato dal presidente turco è anche Nicola Fratoianni, portavoce di Sinistra italiana. “Draghi definendolo dittatore ha solo detto la verità. Semmai ora alle parole dovrebbero per coerenza seguire i fatti, impedendo sia l’immorale commercio delle armi con quel regime che i finanziamenti della Ue per bloccare i migranti”. A definire le parole di Erdogan “inaccettabili” è anche il renziano Gennaro Migliore, mentre il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, chiede: “Non è che Erdogan è rimasto male perché la sua Turchia non è riuscita a strappare la partita inaugurale di Euro 2020 al nostro Paese? Il presidente turco stia tranquillo l’11 giugno gli Europei di calcio si apriranno a Roma, con i tifosi allo stadio”.