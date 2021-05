Turismo, Draghi: “Dalla secondà metà di maggio sarà operativo il green pass per i viaggi in Italia”

“A partire dalla seconda metà di giugno sarà pronto il Green pass europeo. Nell’attesa il governo italiano ha introdotto un pass verde nazionale, che entrerà in vigore a partire dalla seconda metà di maggio”. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, durante la conferenza stampa convocata a conclusione del G20 con i ministri del Turismo. “Il mondo vuole viaggiare in Italia – ha proseguito il premier – e l’Italia è pronta a ridare il benvenuto al mondo. Non ho dubbi che il turismo nel nostro Paese riemergerà più forte di prima”.

Il settore, ha spiegato Draghi dovrà essere reso “più sostenibile e inclusivo, per proteggere anche l’ambiente e fare in modo che ci sia un’inclusione delle comunità locali” e per il ritorno dei turisti in Italia saranno indispensabili “regole chiare e semplici”. Il premier ha poi ricordato che “le nostre montagne, le nostre spiagge, le città e le nostre campagne stanno riaprendo e questo processo accelererà nelle prossime settimane e nei prossimi mesi”. Per questo, ha esortato il presidente del Consiglio, “prenotate le vostre vacanze in Italia”. Un consiglio non solo ai turisti stranieri, ma anche agli italiani.