Turismo e esportazioni, i settori più colpiti dalla Pandemia: Bonomi Confindustria “massima attenzione”

MILANO – In occasione della presentazione, del rapporto del Centro studi di Confindustria (Csc) dal titolo “Liberare il potenziale italiano” che suggerisce anche le “riforme, imprese e lavoro per un rilancio sostenibile” l’associazione degli industriali tira le somme dell’effetto della Pandemia sull’economia tricolore.

Il bilancio è pesante, e colpisce soprattutto il turismo, ma anche le esportazioni. Nel 2020 gli arrivi turistici mondiali sono crollati del 75% con perdite pari al 2% del Pil globale e mettendo a rischio 100 milioni di posti di lavoro.

Ma anche l’export italiano è in profonda caduta nel 2020 (-13,8 %), secondo Confindustria “risalira’ dell’11,4% nel 2021 e del 6,8 % nel 2022, sostenuto dalla ripresa della domanda mondiale”. UN settore che sta a cuore al presidente Carlo Bonomi che ha detto: “c’è massima attenzione per il turismo”.

Il Centro studi di Confindustria “prevede un graduale recupero del Prodotto interno lordo italiano, del +4,1 per cento nel 2021 e del +4,2% nel 2022. Numeri storicamente elevati per un Paese come l’Italia, ma non si tratta di crescita: a fine 2022 l’economia italiana avrebbe a stento chiuso il profondo gap aperto nel 2020 dalla pandemia. La revisione al ribasso di 0,7 punti percentuali per il 2021, rispetto allo scenario Csc di ottobre, è spiegata da due trimestri (l’ultimo del 2020 e il primo di quest’anno) più negativi dell’atteso, a causa del peggioramento della crisi sanitaria dall’autunno scorso”.

Le stime del Csc, coincidono con quelle fatte dall’Europa. “Il rapporto del centro studi Confindustria è largamente convergente con le previsioni della Commissione europea – ha commentato il commissario Ue Paolo Gentiloni – le aggiorneremo ai primi di maggio con le previsioni di primavera che terranno conto anche dell’impatto prevedibile dei piani di ripresa e resilienza”.

La Ue peraltro va a rilento rispetto alle altre economie. “Gli ultimi sviluppi hanno visto Usa e Asia riprendere il sentiero pre Covid, mentre l’europa continentale è in ritardo- ha concluso Bonomi durante la presentazione del rapporto di previsione del centro studi Confindustria – C’è il rischio di non riprendere il ritmo della crescita precedente”.

“L’Europa deve “fare buon uso dei fondi del Next Generation Eu – precisa Gentiloni a margine del rapporto del centro studi di Confindustria – La prima condizione per farne buon uso è di ratificarlo in fretta. Non è discorso rivolto all’Italia che è stata tra i primi dieci Paesi a ratificare questo piano, ma c’è ancora un certo numero di paesi che non è arrivato alla ratifica. Stiamo lavorando in collaborazione con il Governo italiano che certamente sta impegnandosi molto per accelerare la presentazione del piano, ma tutti questi sforzi hanno bisogno che le ratifiche si concludano perchè la Commissione possa andare sui mercati finanziari a emettere questi bond”.