Turismo, l’incognita delle riaperture. Bonaccini boccia l’idea di creare isole Covid free

Mentre la ripartenza completa delle attività resta ancora un’incognita, con il ministro della Salute Roberto Speranza che in un’intervista a Repubblica sposta le riaperture a maggio, Stefano Bonaccini boccia l’idea di creare delle isole free Covid per rilanciare il turismo. Proposta che invece piace a Massimo Garavaglia. “Mi auguro che il ministro del Turismo rigetti immediatamente la proposta di ‘isole Covid free’. Non possono esserci località turistiche privilegiate a discapito di altre”, scrive su Facebook il presidente della regione Emilia Romagna.

Bonaccini lancia così un messaggio al ministro leghista che oggi parteciperà ad un evento online organizzato dalla Fiera di Rimini. “Piuttosto il governo si dia da fare perché arrivino più dosi possibili per vaccinare nel più breve tempo possibile e lavori per il passaporto vaccinale, con regole uguali per tutti a livello europeo”, aggiunge il presidente dell’Emilia Romagna

Garavaglia, invece, in un’intervista a La Stampa, sul tema delle riaperture dice: “Bisogna essere molto prudenti. Ciò non vuol dire che non si deve programmare. Ci sono attività che hanno bisogno di settimane se non di mesi di anticipo per programmare l’apertura”. Quanto al green pass per viaggiare, il ministro aggiunge: “I tempi dell’Europa non sono ancora certi, si parla di 15 giugno. Secondo noi bisogna anticipare un po’ per garantire la circolazione nei tempi giusti e per programmare la stagione estiva. Isole free Covid? Si può fare ed è anche opportuno farlo perché se lo faranno gli altri e noi no, lo svantaggio diventerà enorme”.