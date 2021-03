Turisti in auto inseguono un elefante: la reazione dell’animale è furiosa

Pubblicità

Pubblicità



https://video.repubblica.it/green-and-blue/biodiversita/sri-lanka-turisti-in-auto-inseguono-un-elefante-la-reazione-dell-animale-e-furiosa/384483/385211?rss

Copia

<iframe class=”rep-video-embed” src=”https://video.repubblica.it/embed/green-and-blue/biodiversita/sri-lanka-turisti-in-auto-inseguono-un-elefante-la-reazione-dell-animale-e-furiosa/384483/385211&width=640&height=360″ width=”640″ height=”360″ frameborder=”0″ scrolling=”no”></iframe>

Copia

Il servizio forestale indiano ha diffuso su Twitter un video che mostra l’incauto comportamento di un gruppo di turisti durante un safari in Sri Lanka. Il gruppo a bordo di un’auto ha iniziato ad inseguire un elefante, atto assolutamente deprecabile. Il pachiderma dapprima impaurito è fuggito per diversi metri per poi reagire in modo furioso. L’animale, sentendosi minacciato, si è voltato di scatto e ha caricato il veicolo. Solo per una questione di centimetri i turisti sono riusciti ad evitare l’impatto. Il servizio forestale ha commentato il filmato con queste parole: “Guardate il livello di pazienza dimostrato da questo elefante…ma quando ti intrometti nella loro vita, gli animali reagiscono così”

Video Twitter / Sri Lanka Global





Go to Source

Tweet Share Pinterest