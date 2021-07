Tutti lungo il Po, alla scoperta delle paste ripiene

Pubblicità

Tortelli, agnolotti, marubini, cappelletti, agnolini: parallela alle sponde del fiume Po corre la via dei sapori padani che con le paste ripiene raggiunge il proprio apice. Qui mettere ordine è un’impresa ardua perché ogni due chilometri variano le forme e le farce e all’usanza locale si sovrappone quella familiare. Ci prova, senza pretese di definire le ricette autentiche, la nuova guida di Repubblica “I segreti del Po Grande. Viaggio nella biosfera da Pavia a Rovigo” nata in collaborazione con l’Autorità Distrettuale del Fiume Po, Ministero della Transizione Ecologica.

E allora, con le posate nel fodero e il tovagliolo ben annodato al collo, partiamo per una navigazione lungo il fiume cercando la sua storia dentro una pasta ripiena. La prima tappa è l’Oltrepò pavese che ha la forma del triangolo rovesciato di un agnolotto. È vero che la mente rimanda subito alla tradizione piemontese, ma l’agnolotto domina la scena anche qui, specialmente se ripieno di stufato e servito asciutto o in brodo. È peculiare della zona di Canneto Pavese il bata lavar, ovvero il “batti labbro”, un grande raviolo stampato con il fondo del bicchiere e servito in brodo. Un ottimo esempio di come il Po, inteso come crocevia culturale, abbia influenzato la tradizione gastronomica, è rappresentato dai tortelli cremaschi, diffusi in tutta la provincia. Tenetevi forte perché chi non ne conosce gli ingredienti rimarrà stupito. Questa prelibatezza, a cui è dedicata la classica “tortellata agostana”, è preparata con amaretti al cacao, cedro candito, Grana Padano, pane grattugiato, uva passa, mostaccino (un tipico biscotto speziato), mentine (le caramelle), brodo di carne e mela sciroppata.

I tortelli cremaschi Siamo a Cremona anche per assaggiare i cinquecenteschi marubini, molto popolari sotto le feste natalizie. Se sulla scelta della forma, più o meno circolare, c’è margine di libertà, non si discute sulla loro cottura nei “tre brodi” di manzo, maiale e gallina. Anche il ripieno è ricco di carne mista, fra cui spicca il pesto di salame cremonese. Ai puristi del tortello di zucca, in attesa di arrivare nel Mantovano, patria per antonomasia di questa specialità, va ricordato che anche il Cremonese vanta il proprio tortello. Il blisgòn di Casalmaggiore si presenta come un rettangolo ripiegato, farcito con zucca casalasca, mostarda locale, amaretto e noce moscata.

Se poi ci si sposta a Piadena non c’è partita: qui il tortello di zucca va condito con il pomodoro secondo un preciso disciplinare comunale. Insomma, con la pasta fresca non si scherza, né qui né nel mantovano, dove ci attende un generoso piatto di agnolini in brodo. La ricetta, coniata alla corte dei Gonzaga, prevede un ripieno di carne di cappone, pane e formaggio grattugiati. Una parentesi a parte, pur essendo un dolce, la merita il turtèl sguasarot dell’Oltrepò mantovano, questo grosso tortello rettangolare, servito fritto o lessato, si prepara con farina, uova, castagne, fagioli, mostarda di mele cotogne, vino cotto e conserva di prugne. Abbandoniamo la Lombardia e ci inoltriamo in acque piacentine, ricche di storia e sapori. Anche qui il tortello è il re della tavola, in particolare ripieno di ricotta ed erbette, oppure di carne. Il piatto magro per eccellenza è il turteil cun la cuà ovvero “con la coda”, data la sigillatura che ricorda la coda di un pesce o il fiocco di una caramella. Fra le prelibatezze piacentine sfilano poi i nobili anolini (amvein o avein), vere star della cucina locale, ripieni di stracotto di manzo e serviti in un succulento bordo.

Gli anolini

Siamo oltre la metà del viaggio ma l’appetito non cala, tanto più se si è dalle parti di Parma verso fine giugno. Nel Parmense, alla vigilia di San Giovanni (23 giugno), le campane suonano a festa, le piazze si popolano e i tordej d’arbetti (o tortelli verdi) fanno la loro comparsa sulle tavole. Proseguiamo lungo il fiume, oltrepassiamo la linea dell’Enza e siamo già in provincia di Reggio Emilia dove la tradizione di San Giovanni non ha sconfinato. Anzi qui pure il tortello verde si fa in modo leggermente diverso, ovvero con meno ricotta, più erbette e, in qualche casa, addirittura un bel mestolo di ragù per condire il tutto. Ma nel Reggiano sono innumerevoli le tipologie di paste ripiene che vanno dal tortello di zucca gialla (turtei et zoca), di tradizione la Vigilia di Natale, fino al tortello di ortiche, passando per quello di mela e poi di patate, quest’ultimo più comune man mano che ci si sposta verso l’Appennino. A chi si sta domandando se ci siamo scordati del cappelletto reggiano, rispondiamo “giammai!”. Il ripieno del principe delle paste è composto da stracotto di manzo, con possibili licenze che comprendo carne di maiale, pollo o mortadella. La sfoglia viene lavorata in quadretti con una rotella dentellata e poi ripiegata con maestria facendo avvitare ciascun “quadretto” attorno al dito. Un bel tuffo nel brodo di cappone e il pasto è servito. Il tour del gusto termina con lo sguardo rivolto verso il Delta e in particolare a Melara, primo comune dell’alto Polesine dopo la Lombardia, ben noto per la sua zucca che fa da ottimo ripieno per tortelli che non hanno nulla da invidiare ai cugini mantovani.

La Guida "I segreti del Po Grande. Viaggio nella biosfera da Pavia a Rovigo" in collaborazione con l'Autorità Distrettuale del Fiume Po, Ministero della Transizione Ecologica è disponibile in edicola (10,90 euro + il prezzo del quotidiano), in libreria e poi online su Amazon, Ibs e sullo store digitale.





