Uber, pm: “Revoca immediata commissariamento”. Amministratori giudiziari: “Eliminato caporalato”

Pubblicità

Pubblicità

Il pm di Milano Paolo Storari ha chiesto la revoca immediata per Uber Eats Italy, la filiale italiana della multinazionale del noleggio e delivery, commissariata lo scorso maggio per caporalato. La decisione è stata presa dopo che gli amministratori giudiziari hanno consegnato e illustrato in aula la relazione finale che mostra i progressi fatti dalla società nel campo della sicurezza e nella retribuzione dei lavoratori. I giudici hanno 15 giorni di tempo per decidere.

I commissari: “Rider tutelati”

Uber si è dimostrata “sensibile ed efficiente” nell’eliminare ogni forma di sfruttamento e caporalato e c’è stato un “progresso culturale da parte della società sia per il miglioramento della sua organizzazione sia nell’ambito dei rapporti coi rider per la loro tutela e sicurezza”.

Lo hanno spiegato gli amministratori giudiziari illustrando la loro relazione davanti alla Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano che, a fine maggio 2020, ha disposto il commissariamento per caporalato. Dalla relazione è emerso che le “tariffe” applicate rispettano il contratto nazionale e sono anche migliorative.

Come emerge anche dalla relazione, particolare attenzione è stata posta alla salute e sicurezza dei riders con un programma specifico nel settore del food delivery che dimostra la posizione di contrasto della società rispetto a forme di sfruttamento del lavoro.

L’inchiesta della procura di Milano

Il 12 ottobre del 2020 il pm di Milano Storari aveva chiuso le indagini per caporalato sui rider per le consegne di cibo a domicilio e reati fiscali, indagini che, il 29 maggio, avevano portato il Tribunale a disporre, con un provvedimento mai preso prima nei confronti di una piattaforma di delivery, il commissariamento di Uber Italy, filiale del ‘colosso’ americano.

Uber commissariata per caporalato sui rider, chiusa l’inchiesta: “Condizioni di lavoro degradanti” di LUCA DE VITO 12 Ottobre 2020

Secondo l’accusa i riders venivano sottoposti a condizioni di lavoro degradanti, con un regime di sopraffazione sia per quanto riguarda la retribuzione sia il trattamento di lavoro. Cosa di cui i dipendenti di Uber si rendevano conto.

Il protocollo di tutela della salute dei corrieri

E’ stato approvato uno specifico Protocollo per garantire la tutela della salute, della sicurezza e del benessere delle migliaia di corrieri attivi sulla piattaforma Uber Eats nel nostro Paese. Il protocollo prevede una serie di misure che Uber Eats ha adottato per garantire la tutela della salute, della sicurezza e del benessere dei corrieri, tra cui la polizza assicurativa integrativa per i rider. La fornitura gratuita di: casco di sicurezza per bicicletta, indumento ad alta visibilità, giacca e pantaloni antipioggia, supporto impermeabile per smartphone da applicare sulla bicicletta, luci da applicare sulla bicicletta e fascia da braccio catarifrangente. E la fornitura dell’equipaggiamento protettivo anti-Covid-19.





Go to Source

Tweet Share Pinterest