Uccide la moglie e il figlioletto, poi tenta il suicidio lanciandosi dal balcone

Ha ucciso il figlio di 5 anni e la moglie, poi ha tentato di ammazzarsi lanciandosi dal balcone. Ma è stato salvato dai carabinieri che lo hanno afferrato per le gambe. Un salvataggio durante il quale l’assassino si è rotto lo sterno.Ora Alexandro Riccio – che ha 39 anni, la stessa età della donna – è ricoverato al Cto di Torino, non è in pericolo di vita. E’ piantonato dai militari in un reparto dell’ospedale. E’ successo a Carmagnola, nel Torinese, intorno alle tre, in un condominio di via Barbaroux.

Alexandro Riccio, l’assassino

L’allarme nel cuore della notte è stato dato dai vicini svegliati dalle urla di una lite. Hanno chiamato i carabinieri. Una pattuglia è arrivata in pochi minuti, ma la strage era già stata compiuta. Ora nella casa del delitto gli uomini del nucleo investigativo del comando provinciale e della compagnia di Moncalieri sono alla ricerca dell’arma dell’ennesima strage in famiglia: probabilmente un oggetto contundente con il quale Riccio ha ucciso la moglie Teodora Casasanta e il figlioletto Ludovico prima di tentare di lanciarsi dal terzo piano del palazzo in cui abitavano.

Il Piemonte subito dietro la Lombardia per violenza sulle donne nell’anno del lockdown 29 Gennaio 2021

Gli investigatori stanno indagando per ricostruire il quadro nel quale è maturato il duplice omicidio. Per questo oltre ai vicini di casa – testimoni dell’ultima lite – in queste ore stanno sentendo i familiari della coppia e anche i colleghi di lavoro. Secondo una prima ipotesi lei voleva lasciarlo.

Le due vittime dell’ultima strage in famiglia

Un duplice omicidio che sembra ricalcare quello accaduto ai primi di novembre in un centro a pochi chilometri di distanza da Carmagnola: a Carignano. In quell’occasione un uomo aveva ucciso la moglie che voleva separarsi e i due figli gemelli, poi si era sparato.





