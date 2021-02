Uccisa a Faenza, quindici minuti di buio nelle indagini

Pubblicità

Pubblicità

FAENZA – Quindici minuti di buio. Su questo piccolissimo spazio di tempo cercano di far luce gli investigatori che lavorano sulla morte di Ilenia Fabbri, 46 anni, trovata in casa in un bagno di sangue all’alba di ieri a Faenza. Attorno alle 5.45 sua figlia Arianna e l’ex marito Claudio (padre della ragazza) si mettono in viaggio verso Milano, per andare a ritirare un’auto. Dunque non sono in casa al momento dell’assassinio. Per il medico legale l’ora del decesso è infatti da collocare attorno alle 6. Gli stessi istanti durante i quali i vicini sentono le urla di una donna. La prima richiesta d’aiuto al 113, quando ancora si pensava si trattasse di un furto, arriva poco prima delle 6.10.

Di certo, finora, ci sono soltanto i primi risultati dell’autopsia eseguita dai medici legali veronesi Franco Tagliaro e Federica Bartolotti. Ilenia è stata uccisa con un profondo taglio al collo, quello che tecnicamente è definito uno “scannamento” sulla parte sinistra con recisione di vene e arteria. La consulenza sarà completata per chiarire la compatibiltà fra la profondità del taglio e il coltello sequestrato dalla polizia, oltre all’eventuale presenza di altri segni di aggressione sul cadavere.

Sabato gli interrogatori sono andati avanti fino alle due di notte. Una dozzina le persone sentite fra parenti, amici e vicini della vittima. Quattro, in particolare, i protagonisti di questo rompicapo. L’ex marito Claudio, prima di tutto, che con la donna ha avuto una separazione burrascosa; la figlia Arianna, che con lui è partito verso Milano pochi minuti prima del delitto. E poi un’altra ragazza, la giovane compagna di Arianna, l’unica persona in casa oltre alla donna uccisa: è lei che ha sentito urla, trambusto e ha visto una sagoma andare via. Sempre lei che si è barricata in stanza e ha chiamato la sua coetanea, che a sua volta ha telefonato al 113. E infine l’attuale partner di Ilenia, Stefano. I due si frequentavano da un paio d’anni e ora lui “è disperato”, dice chi segue le indagini. Pare che le sue parole non abbiano aggiunto molti elementi utili.

Ma allora chi ha ucciso Ilenia? Torniamo a quei 15 minuti. E’ vero, non si esclude nulla, ma alcune ipotesi sono più lontane. Come quella di una tentata rapina finita in tragedia, alla quale si crede poco: tra l’altro non risulta che in casa manchi qualcosa. O il fatto che un’altra persona fosse già con lei quella notte: anche questa pista non convince. Si continua a scavare nella cerca di relazioni attuali, si guardano le immagini delle telecamere di sorveglianza, la polizia Scientifica è tornata nell’appartamento a pochi minuti dal centro per compiere ulteriori rilievi. Sul caso lavora la squadra Mobile di Ravenna, guidata da Claudio Cagnini, la pm Angela Scorza e il procuratore capo facente funzioni Daniele Barberini.

“Faenza è stata scossa ieri da un grave fatto di sangue. Come tutti sono sconvolto dall’efferatezza del gesto che ha tolto la vita a Ilenia Fabbri. Senza entrare nel merito delle indagini, fa però riflettere che a perdere la vita in modo così violento sia stata, ancora una volta, una donna”, scrive Massimo Isola, sindaco di Faenza. Stamattina gli amici della vittima hanno poggiato dei fiori davanti alla casa dove viveva la donna, in via Corbara.





Go to Source

Tweet Share Pinterest