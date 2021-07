Ucraina, bufera sulle soldatesse con i tacchi

KIEV – Il mestiere delle armi non si concilia gran che con le esigenze della moda: persino Demi Moore, nel suo “G I Jane” del 1997, aveva dovuto adattarsi agli anfibi e a un’acconciatura più pratica che glamour. Così hanno suscitato sdegno le foto diffuse dal ministero della Difesa ucraino, in cui giovani donne soldato si esercitavano per una parata vestite in mimetica ma con i tacchi.

Kiev sta organizzando una sfilata per il 24 agosto prossimo, per celebrare i 30 anni di indipendenza dopo la disgregazione dell’Unione Sovietica, e il governo ha distribuito le immagini delle prove, suscitando un vespaio di polemiche. Fra le foto ce n’erano alcune che mostravano le soldatesse in marcia a ranghi compatti, con scarpe nere dal tacco medio. Sul sito del ministero la cadetta Ivanna Medvid commentava: “Oggi, per la prima volta, l’addestramento si svolge con scarpe con il tacco. È leggermente più difficile rispetto agli scarponi dell’esercito, ma ci stiamo provando”.

Alla Rada, il Parlamento di Kiev, i deputati vicini all’ex presidente Petro Poroshenko hanno polemizzato portando al ministro della Difesa Andriy Taran scarpe da donna e incoraggiandolo a indossare i tacchi alti per la parata. “È difficile immaginare un’idea più idiota e dannosa”, ha detto Inna Sovsun, membro del partito Golos, indicando i rischi per la salute. Secondo la deputata, le donne soldato ucraine – come gli uomini – stanno rischiando la vita e “non meritano di essere mortificate”. Olena Kondratyuk, vicepresidente della Rada, ha chiesto che le autorità si scusino pubblicamente per aver “umiliato” le donne e ha proposto un’inchiesta.

L’Ucraina è impegnata nello scontro nell’est industriale del paese con i separatisti sostenuti dalla Russia, in un conflitto che ha ucciso più di 13mila persone dal 2014. Secondo la Kondratyuk, più di 13.500 donne hanno combattuto in questa guerra.