Udinese-Cagliari 0-1: Joao Pedro firma il colpo che riapre la lotta salvezza

Pubblicità

Pubblicità

UDINE – Tre punti pesantissimi per dare ulteriore linfa alla propria rincorsa salvezza. Sono quelli che agguanta il Cagliari facendo bottino pieno alla ‘Dacia Arena’ di Udine grazie a un rigore realizzato in avvio di ripresa da Joao Pedro (14esimo centro personale in campionato): grazie a questo secondo successo di fila, dopo il rocambolesco 4-3 interno sul Parma, i sardi terzultimi in classifica si portano a -3 dalla coppia Benevento e Torino a sei giornate dalla fine, rendendo più avvincente che mai la lotta per evitare la retrocessione. Una vittoria fortemente voluta dalla squadra di Leonardo Semplici, con compattezza e anche sofferenza nel finale di gara, quando i rossoblù hanno arretrato troppo il baricentro finendo per essere schiacciati dalla reazione dei friulani, intenzionati ad evitare la sconfitta, anche se con 36 punti ormai in posizione tranquilla. Una traversa e le parate di Vicario, portiere originario proprio di Udine e cresciuto nel club bianconero, diventato titolare per la positività al coronavirus di Cragno, hanno condannato i padroni di casa al quarto ko nelle ultime cinque gare, consentendo al Cagliari di espugnare il campo dove l’ultimo successo risaliva al 19 novembre 2017.

<< La cronaca della partita >>

Palo di Pavoletti e gol annullato a Joao Pedro

E’ decisa la partenza dei rossoblù, subito pericolosi al 5′ quando Pavoletti con una deviazione sotto misura su tiro cross di Carboni colpisce il palo sugli sviluppi di un calcio di punizione. Al 36′ è Nainggolan a spaventare Musso con un diagonale col mancino che termina largo dopo un ottimo slalom in mezzo alla difesa. Poi un minuto più tardi il belga inventa, pesca Joao Pedro che con un lob si libera di Bonifazi e con un preciso diagonale mancino segna il gol dello 0-1. Azione da applausi, però, vanificata dall’intervento del Var con Guida che si reca a bordo campo per rivedere le immagini e punire un contatto a centrocampo tra Marin e Forestieri, da cui si era innescata l’azione dei sardi.

Rigore col Var: Joao Pedro non sbaglia

Un altro episodio Var, nella fase iniziale del secondo tempo, è determinante per il Cagliari e per il risultato. Allertato dai colleghi al video, Guida si reca nuovamente a bordo campo per notare un tocco col braccio in area da parte di Molina su colpo di testa di Carboni. E’ rigore e sul dischetto si presenta capitan Joao Pedro, sul suo destro rasoterra Musso si allunga sulla sua destra toccando la palla ma non riuscendo ad impedire che entri in rete.

Nestorovski, traversa e pari divorato

Il vantaggio dei rossoblù dà la scossa al match, con l’Udinese che reagisce con orgoglio e comanda il gioco e con il neo-entrato Nestorovski sfiora due volte il pari: prima l’ex Palermo colpisce la traversa con un colpo di testa ben indirizzato, poi cestina clamorosamente un occasione a tu per tu con Vicario, calciando fuori un rigore in movimento su assist involontario di Asamoah che era scivolato.

Vicario nega il pari, Nainggolan giallo da squalifica

Semplici urla ai suoi di salire, ma il finale è un forcing tutto di marca bianconera, nel quale il portiere Vicario nega il pari al giovane olandese Braaf, gettato nella mischia nel finale da Luca Gotti. Tanti spaventi per la formazione sarda, che si dissolvono al triplice fischio di Guida, quando il Cagliari può sorridere e iniziare a pensare alla sfida casalinga contro la Roma, dove però mancherà proprio il grande ex Nainggolan, che diffidato rimedia in maniera ingenua un cartellino giallo per proteste e dovrà fare da spettatore per squalifica.

UDINESE – CAGLIARI 0-1 (0-0)

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Bonifazi, Nuytinck (34′ st Braaf); Molina, Arslan, Walace, Pereyra (41′ st Llorente), Stryger Larsen (41′ st Ouwejan); Okaka, Forestieri (15′ st Nestorovski). (31 Scuffet, 96 Gasparini, 3 Samir, 6 Makengo, 29 Micin, 87 De Maio, 90 Zeegelaar). All.: Gotti.

CAGLIARI (3-5-2): Vicario; Ceppitelli, Godin, Carboni; Nandez, Marin (42′ st Zappa), Nainggolan, Deiola (33′ st Duncan), Asamoah; Joao Pedro (33′ st Simeone), Pavoletti (45′ st Rugani). (1 Aresti, 34 Ciocci, 15 Klavan, 16 Calabresi, 20 Pereiro, 22 Lykogiannis, 27 Cerri, 40 Walukiewicz). All. Semplici.>

ARBITRO: Guida di Torre Annunziata.

MARCATORI: nel st 10′ Joao Pedro rig. (C)

AMMONITI: Pavoletti (C ) e Nainggolan (C) per proteste.

ANGOLI: 5-2 per il Cagliari.

RECUPERO: pt 3′, st 5′.





Go to Source

Tweet Share Pinterest