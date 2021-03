Udinese-Lazio 0-1: Marusic tiene i biancocelesti agganciati al treno Europa

Pubblicità

UDINE – La Lazio cercava affannosamente i tre punti, li ha trovati giocando poco più di un’ora e soffrendo le pene dell’inferno nel finale. Ma in un momento del genere, Simone Inzaghi non può certo lasciarsi andare a discorsi sull’estetica: troppo importante restare aggrappati con le unghie al treno europeo, soprattutto in un campionato nel quale può succedere ancora di tutto, e lo conferma il colpo grosso dell’altro Inzaghi, Filippo, allo Stadium con il Benevento. Decide Marusic nel primo tempo, con un gol bello e pesante, nato dal piede di Milinkovic-Savic e dal velo di Luis Alberto, che spalanca al montenegrino un orizzonte di possibilità esplorato con perizia andando a trovare l’incrocio dei pali. L’Udinese, che non ha assilli di classifica, è scesa in campo in maniera troppo passiva nel primo tempo, andando all’assalto nella mezz’ora finale grazie al solito De Paul.

<< La cronaca della partita >>

Meglio la Lazio

Moduli a specchio come da previsione, perché Gotti non rinuncia al 3-5-2 con Pereyra a girare intorno a Llorente e Inzaghi si presenta con quello che è quasi il suo undici tipo: il tecnico opta per Muriqi al posto di Correa, a risparmiare qualche contatto a un Immobile che sembra leggermente in crescita dopo un periodo complicato. Proprio l’attaccante ha la chance per sbloccare lo stallo in avvio, piombando su un mezzo pasticcio di Musso in presa sul destro da fuori di Luis Alberto ma aprendo troppo l’angolo della conclusione. Il primo tempo vede l’Udinese costantemente a protezione dei propri 30 metri e la Lazio in pressione costante, agevolata dal grandissimo lavoro di Radu, che si conferma elemento imprescindibile per l’impianto di gioco di Inzaghi con la sua capacità di difendere in avanti e di proporsi come risorsa offensiva sulla sinistra.

Marusic va a segno

I tanti cross del veterano laziale non sempre trovano il bersaglio, ma costringono i bianconeri a restare abbottonati. Milinkovic sfiora il vantaggio con un destro deviato da Becao che termina di poco a lato, poi è Marusic a risolvere lo stallo: cross del serbo dalla trequarti, velo di Luis Alberto per Marusic che riceve in area sulla sinistra, stringe verso il piede preferito e pesca l’incrocio dei pali. L’unico sussulto del primo tempo bianconero arriva all’ultimo istante: un’azione rapidissima, forse condizionata da una posizione di offside di Molina, si conclude con il pallone sul piede di Stryger Larsen solo davanti a Reina, bravo nella risposta in uscita.

Il match cambia

Gotti non può essere soddisfatto e cambia uomini e approccio: Nestorovski rileva Makengo, Pereyra scala in mediana. Con le due punte di ruolo, l’Udinese è subito arrembante e De Paul spaventa Reina con un destro dal limite respinto dal palo. Lo sbandamento è momentaneo, la Lazio si riassesta e prova anche ad andarsene in velocità, come quando Immobile salta secco Becao per poi confermare un periodo di relativa lucidità: sinistro masticato addosso a Musso, destro sul palo in ribattuta, e il rammarico per il laziale è forse legato più alla seconda conclusione che alla prima.

Finale scoppiettante

Inserendo anche Forestieri per Becao, Gotti scatena ufficialmente i suoi, anche perché la Lazio, che tramite le sostituzioni perde Leiva, Luis Alberto e Immobile, non riesce più a tenere su un pallone, con Pereira nervosissimo, più impegnato a litigare con gli argentini dell’Udinese che a cucire il gioco, e Correa totalmente avulso dal contesto. L’Udinese si trova dunque a creare più occasioni negli ultimi 5 minuti, recupero incluso, che nei precedenti: un cross di rabona di De Paul viene vanificato da una pessima conclusione aerea di Okaka, un bel mancino di Nestorovski su invito di Forestieri non trova l’angolo alla sinistra di Reina. Inzaghi, teso come una corda di violino a fine gara, può provare a sciogliersi. Servirà una grande rincorsa, ma uno spiraglio per l’Europa esiste ancora.

UDINESE-LAZIO 0-1 (0-1)

Udinese (3-5-2): Musso; Becao (30′ st Forestieri), Bonifazi, Nuytinck; Molina, De Paul, Walace, Makengo (1′ st Nestorovski), Stryger Larsen; Pereyra, Llorente (17′ st Okaka). All.: Gotti

Lazio (3-5-2): Reina; Patric (41′ st Musacchio), Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva (21′ st Escalante), Luis Alberto (29′ st Pereira), Marusic; Muriqi (21′ st Akpa Akpro), Immobile (29′ st Correa). All.: Inzaghi

Arbitro: Maresca

Rete: 37′ pt Marusic

Ammoniti: Molina, Patric, Musacchio, Pereira

Recupero: 2′ e 5′





