Ue, il no di Calenda all’approdo dei 5S nel Pse: “Se entrano loro, esco io”. E anche il Pd frena

Pubblicità

Pubblicità

A detenere le “chiavi” del possibile accesso degli eurodeputati cinquestelle nel gruppo dei Socialisti e Democratici è il Pd, che tramite il capodelegazione Brando Benifei per il momento non si sbilancia. E anche l’eurodeputato dem Pierfrancesco Majorino frena, invitando a non avere fretta:” I gruppi politici europei non sono dei tram su cui salire a piacimento”, dice a Repubblica. Chi invece si schiera nettamente per il no all’ingresso dei grillini è Carlo Calenda, l’altro componente del gruppo con Azione. Al punto da dichiarare: “Se loro entrano, esco io”. Nel Pd, a Bruxelles come a Roma, ci sono idee diverse sull’opportunità di accogliere i Cinquestelle nel gruppo, come traspare dalle parole del sindaco di Firenze Dario Nardella, critico sulla possibile leadership di Giuseppe Conte nel M5S: “Se Conte diventa il capo di un partito alleato, non può essere un federatore di una coalizione. Perché un federatore o è super partes o è il leader del partito maggiore”.

Pd, Majorino frena sull’ingresso dei 5S nel Pse: “I gruppi politici non sono tram” di Emanuele Lauria 01 Marzo 2021

Calenda: “Se entrano i 5S non potrei rimanere”

“In UE sono rimasto nella delegazione Pd-SiamoEuropei per rispetto del mandato elettorale. Se dovessero entrare i 5S non potrei rimanere. Fare un gruppo con i grillini andrebbe oltre ogni (triste) esperimento già fatto in Italia e sarebbe contrario a quanto promesso agli elettori”, scrive Calenda su Twitter.

In UE sono rimasto nella delegazione PD-SIamoEuropei per rispetto del mandato elettorale. Se dovessero entrare i 5S non potrei rimanere. Fare un gruppo con i grillini andrebbe oltre ogni (triste) esperimento già fatto in Italia e sarebbe contrario a quanto promesso agli elettori. — Carlo Calenda (@CarloCalenda) March 1, 2021

I possibili approdi europei del M5S

Tuttavia la sensazione, a Bruxelles, è che i tempi non siano ancora pienamente maturi perché il Movimento possa entrare nel gruppo dei Socialisti e Democratici nel Parlamento Europeo. Il gruppo S&D è rimasto ormai l’unico approdo possibile per i Cinquestelle, che hanno perso quattro eurodeputati (Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Rosa d’Amato e Piernicola Pedicini), che sono confluiti nei Verdi.

M5S, al Parlamento europeo il Movimento va verso il gruppo socialista. Adesso serve l’ok del Pd Matteo Pucciarelli 28 Febbraio 2021

Con i Verdi la delegazione aveva trattato a lungo, ma per gli ecologisti la governance dei Cinquestelle, in particolare il rapporto con Davide Casaleggio, costituiva un problema insormontabile. Alla fine ne hanno accolti quattro, a patto che lasciassero il Movimento, come avevano fatto nella legislatura precedente accogliendo Marco Affronte, che aveva lasciato l’Efdd dopo il tentativo, fallito, di aderire ai Liberali dell’Alde (l’altro fuoriuscito di allora, Marco Zanni, era andato nella Lega e oggi presiede il gruppo Identità e Democrazia).

L’unico gruppo europeo da cui l’Italia è assente è la Sinistra della Gue/Ngl, ma per un Movimento che si sta riposizionando su posizioni meno ‘antisistema’ di un tempo finire in un gruppo che difende il Venezuela di Nicolas Maduro non sarebbe molto produttivo.

Nei liberali di Renew Europe c’è Italia Viva e l’ipotesi di un ingresso dei Cinquestelle sembra ormai tramontata. Restano appunto i Socialisti e Democratici, secondo gruppo dell’Emiciclo, presieduti dalla spagnola Iratxe Garcìa Perez, espressione del Psoe, che è il primo partito del gruppo. L’adesione al gruppo S&D di dieci eurodeputati pentastellati cambierebbe gli equilibri interni: oggi la Spagna ha 21 eurodeputati, l’Italia 18. L’ingresso di 10 eurodeputati pentastellati in teoria potrebbe costituire un problema, perché gli italiani passerebbero da 18 a 28, arrivando ad essere la prima delegazione del gruppo. A quanto si apprende a Bruxelles, questo non sarebbe però un problema insormontabile, perché non c’è alcun automatismo per il cambiamento di presidenza e il Pd continuerebbe a sostenere Garcìa Perez come capogruppo.





Go to Source

Tweet Share Pinterest