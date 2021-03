Un anno fa Giuseppe Conte annunciava il lockdown: “Non c’è più tempo”

Pubblicità

“Le nostre abitudini vanno cambiate ora, dobbiamo rinunciare tutti a qualcosa. Lo dobbiamo fare subito e ci riusciremo solo se ci adatteremo a queste norme più stringenti”. Quando il 9 marzo del 2020 l’ex premier Giuseppe Conte annunciava le drastiche misure per il contenimento della pandemia di Covid 19 nessuno sapeva quello che sarebbe successo nei mesi successivi. Il provvedimento siglato quella sera di marzo, sintetizzato da Conte con le parole “Io resto a casa” è diventato il primo di una lista lunghissima. E proprio nel giorno in cui ricorre un anno dalla prima chiusura nazionale, l’attuale comitato tecnico scientifico si è riunito per deliberare nuove restrizioni e permettere l’intensificazione della campagna vaccinale.

