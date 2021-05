Un ergastolano è evaso dal carcere di Perugia

PERUGIA – Ha scavalcato l’ultima cinta di mura del carcere di Perugia, per poi darsi alla fuga. L’evaso dalla casa circondariale di Capanne è Domenico D’Andrea, 38 anni, detto “Pippotto”, condannato per l’omicidio volontario di un edicolante di Napoli, numerosi precedenti ed una “carriera criminale” avviata sin da quando, appena tredicenne, era a capo di una banda specializzata in furti di motorini.

Subito è scattata la caccia all’uomo da parte di tutte le forze di polizia, in particolare nella zona attorno alla struttura detentiva. Fabrizio Bonino, segretario del sindacato della polizia penitenziaria Sappe per l’Umbria, spiega come il detenuto fosse “ammesso al lavoro ai sensi dell’articolo 21 dell’Ordinamento penitenziario nell’area esterna del carcere ed ha colto l’occasione per fuggire, presumibilmente, scavalcando una cinta bassa, vista anche l’esiguità del personale presente nei servizi esterni. In svariate occasioni – continua il responsabile sindacale – il Sappe ha rappresentato e manifestato a gran voce la grave carenza di personale di Polizia penitenziaria in servizio presso l’Istituto perugino di Capanne”.