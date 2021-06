Un fanclub di mamme over 30 spiega perché i Maneskin piacciono proprio a tutti

Pubblicità

Quattro ragazzi romani appena 20enni che hanno già raggiunto un grande successo con le vittorie di Sanremo e degli Eurovision. I Maneskin con la loro musica e il loro stile hanno saputo conquistare tutti, o quasi. Dalle giovanissime che impazziscono per Damiano, agli appassionati e cultori del rock, a delle mamme over 30 che hanno fondato addirittura un loro fanclub, le Mammeskin appunto. Li seguono nei concerti, finora non ne hanno mancato uno, hanno magliette e gadget con il loro logo, persino tatuaggi lavabili. All’inizio si sono iscritte al Fanclub ufficiale, ma spesso il target era molto giovane e si ritrovavano coinvolte in conversazioni che non facevano parte del loro mondo. E’ per questo che alla fine del 2017 hanno deciso di fondare questo gruppo tutto nuovo, con una sola regola: essere over 30. Nonostante i pregiudizi iniziali e magari anche un po’ di vergogna per l’essere delle fan ormai “di una certa età”, le Mammeskin hanno deciso di “fregarsene delle etichette”, e di destinare ai quattro cantanti tutto l’affetto materno che sono in grado di dare.

di Camilla Romana Bruno





