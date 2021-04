Un uomo fa strage nel Canavese: quattro vittime, poi tenta il suicidio, è grave

Pubblicità

Strage nella notte nel Torinese a Rivarolo Canavese. Un pensionato ha ucciso la moglie e il figlio disabile, poi ha sparato alla coppia di anziani proprietari dell’abitazione. Quindi ha tentato il suicidio rivolgendo l’arma contro se stesso: ora è ricoverato in condizioni molto gravi in ospedale al San Giovanni Bosco di Torino. La strage è stata scoperta poco dopo le tre di notte dai carabinieri della compagnia di Ivrea. Quando sono entrati nella casa hanno trovato i quattro corpi privi di vita.

Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori sono stati tutti uccisi con la stessa pistola. Ad aprire il fuoco è stato il pensionato, che si è poi si sparato al volto: lo avrebbe fatto mentre i carabinieri entravano nell’appartamento aiutati dai vigili del fuoco. Li avrebbe visti arrivare mentre era sul balcone di casa: così ha puntato la pistola verso di sé e si è sparato. Le sue condizioni sono giudicate molto gravi. A dare l’allarme sarebbe stata la figlia dei proprietari della casa che da ore non riusciva a mettersi in contatto con i genitori. Un particolare che probabilmente sposta indietro di alcune ore il momento della strage.

Non c’è stato nulla da fare per la moglie e il figlio disabile dell’omicida e per la coppia, due anziani, proprietari dell’abitazione, che vivevano al piano superiore. L’arma usata per l’omicidio è risultata regolarmente detenuta.





