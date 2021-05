Una playlist con 25 voci femminili scelte da Radio Deejay per celebrare D: vota la tua preferita

Pubblicità

La colonna sonora degli ultimi 25 anni (vostri e di D la Repubblica) è fatta di voci femminili straordinarie. Venticinque artiste speciali, una per ogni anno a partire dal 1996 (da quando è nato D), le ha scelte Radio Deejay per creare una playlist da anniversario e da non perdere. La trovate sul canale Spotify del magazine, Play it D . Sono brani che ricordiamo e che ricorderemo anche tra altri 25 anni, perché il talento di super-donne come Alanis Morissette (testimonial dell’anno1996 con la sua Iconic) e Lauryn Hill, Mary J Blige e Gwen Stefani, Amy Winehouse e Billie Eilish ha lasciato tracce indelebili nella storia della musica.

Cliccate qui e scoprite la playlist 25_D, che si ferma al 2020: perché la canzone e l’artista che più rappresenta il 2021 la sceglierete voi. Mandandoci una mail con la vostra preferita all’indirizzo (d.magazine@repubblica.it, specificando nell’oggetto Playlist 2021). La più votata sarà l’interprete “ad honorem” nella nostra playlist.

Buon ascolto!





