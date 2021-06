Una ragazza rivela il miglior modo in cui le è stato chiesto di uscire da un perfetto sconosciuto

Pubblicità

Una esperta di appuntamenti ha rivelato su TikTok come uno sconosciuto le abbia chiesto di uscire e ha delineato tutte le cose che secondo lei ha saputo gestire benissimo. La ragazza, Simone Grossman, che si fa chiamare @internetyenta su TikTok, è un’artista e un organizzatrice di incontri presso la società di matchmaking, Three Day Rule. Nel video intitolato, “Grida a un adorabile uomo canadese di nome Martin che si è messo in gioco oggi ?”, Grossman inizia a parlare di essere stato invitata in un parco e perché è stato fatto “con successo”. Verso la fine del videoclip, Grossman rassicura gli uomini che non devono seguire passo dopo passo il comportamente del ragazzo quando stanno corteggiando qualcuno. È solo un fantastico esempio di come potrebbe essere fatto. Il video, che è stato visto oltre 270.000 volte, ha ricevuto molti feedback che concordavano con i sentimenti di Grossman. “Non so cosa stia succedendo in questa sezione dei commenti, ma sono contento che tu abbia avuto una bella interazione 🙂 è raro!” ha scritto un commentatore. “È adorabile! Sono felice di sapere che ci sono uomini così rispettosi là fuori”, ha scritto un altro. Altri non erano d’accordo con la strategia e preferirebbero essere single o passare a qualcun altro. “Non fatelo, ragazzi. Non è una buona idea nel 2021. Restate single”, ha scritto un terzo commentatore. Dunque la ripetizione di queste regole non garantisce che l’altra persona dica di sì alla richiesta di uscire, ma almeno la farà sentire molto più a suo agio.





