Una superciliegia da primato: la Sweet entra nel Guinness world records

E’ di 26,45 grammi la ciliegia più pesante al mondo, ed è emiliana: un frutto della varietà Sweet Stephany, la famiglia selezionata dall’Università di Bologna, e proveniente dal ceraseto sperimentale dell’azienda di Salvi Vivai a Runco di Portomaggiore (Ferrara) è diventata detentrice del Guinness World Record avendo battuto il record precedente di 23,92 grammi. “Questa ciliegia”, riporta il sito del GWR, “è il risultato di anni di ricerca per arrivare al frutto più grande. La quantità di acqua, i nutrienti da fornire, i trattamenti agronomici hanno contribuito alla crescita di questo frutto”

Il primato torna dunque in Italia dopo che nel 2019 era stato momentaneamente “strappato” dal Cile: la ciliegia raccolta da Claudio Vergara Tagle in Patagonia aveva un peso di 23,92 grammi e un calibro da 30 mm, sufficiente per battere il precedente record italiano che resisteva da 16 anni. Nel 2003, infatti, nell’ambito de La Grande Ciliegia a Sammichele di Bari, Gerardo Maggipinto centrava il record con un frutto di 21,69 grammi. Ora il ciliegione mondiale è emiliano. La gara continua.





