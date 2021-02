Una vita in anticipo, Mbappé e quella spallata a Messi che sa di nuova era

Pubblicità

Fino a martedì sera, l’unico a segnare una tripletta in Champions al Camp Nou era stata un altro ragazzo che correva così veloce che pareva non toccasse terra e che aveva un calcio così semplice e naturale da sembrare alla portata di tutti, e invece era solo suo: era il novembre del 1997, era il ventunenne Shevchenko, era la Dinamo Kiev e soprattutto era un altro Barcellona, persino più in crisi di quello di adesso. Difatti arrivò ultimo nel girone. Ventitré anni dopo ci è riuscito Mbappé, quello che quando gioca sembrava una folata di vento.

Il passaggio di consegne con Messi

Quel giorno in cui Sheva stupì il mondo, Kylian Mbappé non era ancora nato: a volte non ci facciamo neanche caso, ma lui ha solo 22 anni (li ha compiuti il 20 dicembre) e ancora centinaia di reti davanti a sé, eppure ha già vinto un Mondiale e segnato 158 gol, e quelli del Camp Nou saranno anche i più fragorosi ma non sono i più importanti: nel 2018, non ancora ventenne, cacciò l’Argentina (e Messi) dai Mondiali con una doppietta. Solo Pelé, prima di lui, aveva realizzato due gol nella stessa partita in una Coppa del Mondo. Adesso, con un tripletta ha sostanzialmente cacciato il Barcellona (e Messi) fuori della Champions. E da ogni possibilità di futuro: c’è un forte simbolismo nelle scadenza con cui anticipa i tempi e spinge l’argentino fuori dalla sua epoca una spallata per volta.

La Pulce cercherà in qualche modo di rimanere aggrappata al suo stesso mito cambiando squadra, trovando la maniera di rilanciarsi e prolungare il declino magari andando proprio al Psg dove, assieme a Neymar e Mbappé, formerebbe un tridente inimmaginabile. Lo stesso, d’altronde, aveva provato a farlo Ronaldo nel 2018, lasciando il Real per la Juve, ma finora i risultati gli hanno dato torto: la loro epoca, quelle degli undici Palloni d’oro e delle 9 Champions cumulative, è ormai tramontata, anche se qualche cascame di gloria riescono a ancora a raccattarlo. I prossimi premi e le prossime coppe li vinceranno Mbappé e Haaland, bisogna solo vedere con quale maglia addosso. Il norvegese senz’altro non con quella del Borussia Dortmund, che lascerà quest’estate o al massimo quella dopo (Raiola ha già pianificato tutto). Il francese chissà, però forse non si muoverà mai da Parigi perché è una specie di patrimonio nazionale, come lo fu Pelé per il Brasile. “Ho questa maglia nel cuore e per questa maglia non mi sono mai tirato indietro”, diceva martedì dopo la sua notte da favola. “Però non può essere una partita fatta bene o male a indirizzare il futuro: serve una riflessione a lungo termine”.

Nessun procuratore

Sono parole che dicono tutto o niente, che non lo allontanano né lo avvicinano di più al Psg, con cui deve discutere il rinnovo del contratto: dicono soltanto che Kylian non è un ragazzo superficiale, che non segue l’onda e che la sua strada vuole immaginarla con lucidità. Non ha mai avuto un procuratore né è interessato ad averlo: le decisioni le pianifica assieme ai suoi genitori, anche se ormai lui lo descrivono così maturo da poter fare da sé, anche senza papà Wilfried, ex allenatore di ragazzi, e mamma Fayza, ex giocatrice di pallamano. Lui, intanto, ha affinato le lingue: parla correttamente lo spagnolo e ormai è del tutto fluido anche in inglese. Per migliorare ancora, guarda le serie tv in lingua originale. Anche questo è un segno della sua apertura: se ci sarà per il futuro diverso non si farà cogliere impreparato, men che meno in un aspetto importante come la comunicazione. Una cosa comunque è sicura: oggi è difficile prevedere chi, ma nel giro di un paio d’anni uno tra Haaland e Mbappé giocherà nel Real Madrid.

Più precoce di Messi e Ronaldo

All’età di Mbappé nessuno aveva mai segnato tanto, perlomeno in Champions. A 22 anni e pochi mesi, Ronaldo non aveva ancora neanche cominciato. Messi era invece arrivato a quota 17 e fu proprio a 22 anni che esplose, vincendo il torneo da capocannoniere con 9 reti. Però Mbappé di gol in coppa ne ha già accumulati 24 e d’altronde ha iniziato che non aveva ancora 18 anni (e già segnava a Buffon in semifinale), col Monaco. Prima di martedì, però, aveva fatto una sola rete nella fase a eliminazione diretta: tracimando al Camp Nou ha colmato anche questa lacuna, questo lieve ritardo inconcepibile per uno che va così di fretta, che ha bruciato ogni tappa, che ha impiegato appena 180 partite e 20 anni e 173 giorni di vita per arrivare a quota 100 (Messi ci ha messo due anni in più, Ronaldo due e mezzo). Persino Haaland è leggermente in ritardo: ha segnato 94 gol e ha “già” 20 anni e 211 giorni. Nessuno vive la vita in anticipo come Mbappé.





