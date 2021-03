Ungheria, Orban annuncia nuovo partito nazionalista al Parlamento Ue con Salvini e i polacchi

Bruxelles – Il premier ungherese Viktor Orbàn annuncia che incontrerà Matteo Salvini e il primo ministro polacco, Mateusz Morawiecki, per discutere la creazione di un nuovo partito nazionalista al Parlamento europeo. Le parole dell’autocrate magiaro arrivano all’indomani della scelta della sua forza, Fidesz, di lasciare formalmente il Partito popolare europeo, il centrodestra moderato, prima famiglia politica nel continente e a Strasburgo, che nelle scorse settimane aveva estromesso gli ungheresi dal gruppo all’Eurocamera per le questioni legate allo stato di diritto a Budapest.

Il sogno di Orbàn è dunque quello di dare una casa comune all’ultradestra sovranista, oggi spaccata in due gruppi all’Eurocamera: da un lato ci sono i Conservatori (Ecr), guidati dai polacchi del Pis, il partito di Jaroslaw Kaczynski al governo a Varsavia, e Giorgia Meloni, dall’altro Identità e Democrazia (Id), la formazione di Salvini e Marine Le Pen della quale fanno parte anche gli eurofobi tedeschi di estrema destra dell’Afd.

Orbàn ha spiegato di avere già parlato con Salvini e Meloni, mentre da giorni sono in corso i contatti con i polacchi, alleati del premier ungherese nel formato di Visegrad, ovvero il gruppo di leader dell’Europa centro-orientale che ai vertici europei ormai da sei anni si presenta con un’agenda comune, sovranista, per contrastare il peso dell’asse franco-tedesco di Merkel e Macron e le istanze dei mediterranei sui migranti.

L’idea di formare un gruppone sovranista a Strasburgo aleggia da tempo e viene discussa dietro le quinte da prima delle europee del 2019. Tuttavia ma non è mai sbocciata per ragioni politiche e di gestione del potere e perché Orbàn ha aspettato fino all’ultimo a lasciare il Ppe, finora un’assicurazione sulla sua vita politica che lo ha schermato di fronte alle pesanti critiche e agli scontri causati dalle politiche liberticide che conduce in Ungheria. Potenzialmente un matrimonio tra Ecr e Id farebbe nascere il secondo gruppo all’Europarlamento, più forte del centrosinistra dei Socialisti e Democratici alle spalle del solo Ppe.

Dopo il divorzio dal Ppe, Orbàn ha bisogno una forte formazione politica, con dentro anche partiti di governo proprio come i polacchi e gli italiani, che lo protegga in Europa di fronte alla sua azione improntata alla democrazia illiberale e che possa intestarsi in patria – a beneficio degli elettori – dopo la cacciata dal Ppe. Inoltre Orbàn se entrasse direttamente nell’Ecr dovrebbe sottostare ai polacchi del Pis, partito leader e con maggiore anzianità nel gruppo che fu dei Tories inglesi. Per questo l’ungherese cerca di mischiare le carte e fondare una nuova forza politica nel quale possa rivendicare un ruolo centrale.

Finora Kaczynski e Meloni hanno detto di no, lasciando capire che accoglierebbero volentieri Orbàn tra le loro fila nell’Ecr, ma dicendosi indisponibili a sciogliere un gruppo, appunto i Conservatori, con una lunga storia politica alle spalle. Salvini dal canto suo flirta con Orbàn per spegnere i sogni di approdo al Ppe dell’ala della Lega vicina a Giancarlo Giorgetti e per uscire dall’isolamento in Europa nel quale lo relega la permanenza in Identità e democrazia. Lo stesso Salvini preferisce la fondazione di un nuovo partito Ue piuttosto che entrare da ultimo arrivato nell’Ecr, il cui presidente è Giorgia Meloni. Una questione insomma di potere e di soldi, perché chi comanda in un gruppo all’Europarlamento gestisce anche cariche e finanziamenti per le attività politiche.

C’è infine la grana Le Pen e Afd. Sia la francese che i tedeschi, oggi alleati di Salvini in Id, sono considerati impresentabili perfino da Orbàn e da Kaczynski. Quest’ultimo inoltre ha il problema delle tendenze filo russe della Le Pen, mentre sarebbe disposto a tollerare quelle di Salvini. Non solo, l’ingresso in blocco in una nuova formazione di Salvini, Le Pen e Orbàn sposterebbe il peso politico verso di loro, proprio a scapito dei polacchi. Quindi il segretario della Lega per allargare le sue alleanze europee dovrebbe abbandonare “l’amica Marine” e l’Afd. Insomma, la partita dei sovranisti europei è lunga e il risultato finale è ancora da vedere.