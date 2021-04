Un’italiana alla guida di Reuters, è la prima donna in 170 anni

Pubblicità

Alessandra Galloni è la prima donna in 170 anni a guidare Reuters News. “Orgoglio italiano”, ha twittato il sottosegretario agli Affari europei Vincenzo Amendola. Italiana, romana, Galloni ha 47 anni e sostituirà Stephen J. Adler, in carica dal 2011, con cui Reuters ha conquistato sette premi Pulitzer.

Quattro lingue, ampia esperienza in economia e politica, Galloni, prima di passare nel 2013 a Reuters, a capo della Rete dei corrispondenti (oltre 200 in tutto il mondo), scriveva di economia per il Wall Street Journal. Ha iniziato alle news Reuters dall’Italia. Si è laureata a Harvard con master alla London School of Economics.

Reuters News fa parte della multinazionale canadese Thomson Reuters, dal 2008, e rappresenta il 10% dei ricavi pari a 5,9 miliardi di dollari. Galloni ha detto ai suoi colleghi, riporta Reuters, che uno dei compiti principali della sua direzione sarà gestire la collaborazione con Refinitiv, il provider di dati finanziari di proprietà del fondo americano Blackstone e di Thomson Reuters.

Il suo quartier generale sarà a Londra. “Da 170 anni Reuters si è imposta come indipendente e credibile, per la copertura globale dell’informazione. Per me è un onore dirigere una redazione così piena di talenti e giornalisti stimolanti”, ha detto Galloni nel discorso dell’annuncio.





