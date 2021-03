Uno, nessuno e fascista: così Pirandello appoggiò il regime

Pubblicità

Pubblicità

Il 17 settembre del 1924, nel momento storico in cui Mussolini appariva isolato e il fascismo perdeva colpi in seguito al rapimento e all’assassinio del deputato socialista Giacomo Matteotti, Luigi Pirandello scriveva al Duce una lettera in cui chiedeva l’iscrizione al Partito Nazionale Fascista. Con il peso della sua notorietà internazionale il drammaturgo veniva in soccorso del regime non ancora consolidatosi. Gli organi e la stampa di opposizione si mostrarono disorientati di fronte a un gesto che apparve estemporaneo e autolesionistico. In realtà la coraggiosa decisione di Pirandello era coerente con la biografia intellettuale di chi, figlio di un ex garibaldino, disprezzava la classe politica “liberale”, rivelatasi non all’altezza delle idee e dei propositi di rinnovamento che avevano guidato il moto risorgimentale, e riteneva, con accenti non privi di qualunquismo, la democrazia, cioè il governo della maggioranza, la causa vera di tutti i mali, come si legge in un passo del romanzo “Il fu Mattia Pascal” ( 1904): ” Perché, quando il potere è in mano d’uno solo, quest’uno sa d’esser uno e di dover contentare molti; ma quando i molti governano, pensano soltanto a contentar se stessi, e si ha allora la tirannia più balorda e più odiosa: la tirannia mascherata da libertà “.

Per tanto tempo, intorno al rapporto tra Pirandello e il fascismo si è scritto molto, badando soprattutto a sottolineare che, pur senza esplicite prese di posizioni pubbliche, il drammaturgo apparve, negli anni del consolidamento del regime, sempre più distante da una reale partecipazione politica. Confuta, invece, questa tesi il recente libro di Piero Meli, Luigi Pirandello. ” Io sono fascista” ( Salvatore Sciascia editore, 147 pagine, Caltanissetta- Roma, 2021), che mette a disposizione dei lettori una ricca messe di informazioni tratte da pagine di giornali d’epoca e notizie di cronaca dimenticate, e riscrive in maniera non reticente un tassello di quel capitolo di storia politico- culturale del nostro Paese che vide personalità di alto profilo come Giovanni Gentile, Alfredo Rocco, Gioacchino Volpe e lo stesso Pirandello dare il loro contributo quando Mussolini prese il potere. È vero infatti che qualche mese dopo la marcia su Roma, in una intervista apparsa sul “Giornale di Sicilia” nel dicembre del 1922, Pirandello si dichiarava un precursore del fascismo e affermava: ” Io non sono un uomo politico e quindi esprimo un impressione piuttosto che un giudizio. Attribuisco un grande valore psicologico al trionfo del Fascismo e, per ciò stesso, al suo metodo di azione”.

Nell’ottobre del 1923, dopo essere stato invitato a colloquio da Mussolini ( sarà ricevuto poi per quattro volte tra il 1932 e il 1935), Pirandello andrà in America per presenziare il 1° gennaio 1924 alla inaugurazione della stagione pirandelliana organizzata dal Foreign Press Service, e qui si impegnerà, come farà in seguito quando sarà all’estero, con discorsi e conferenze nei circoli sociali e intellettuali per dissipare le diffidenze del popolo americano sul fascismo e sulla figura di Mussolini. E questo perché Pirandello trovava nel fascismo e nel suo fondatore l’ideologia politica più aderente al suo pensiero: “Io sono fascista perché credo soltanto nella creatività dei singoli e non in quella delle masse. L’umanità è fatta di creatori e di materia inerte. Le masse costituiscono la materia, non hanno né una volontà né una forza propria e sono soltanto materia nelle mani di un grande creatore. Il creatore imprime una forma e un movimento a questa materia inerte. L’Italia di oggi non è più quella di ieri, perché uno spirito l’ha ricreata”.

Allo scopo di ridimensionare l’immagine di Pirandello fascista, gli studiosi del drammaturgo ne hanno esaminato l’opera alla ricerca di allusioni, indizi, prove, episodi che potessero dimostrare il contrario. Lavoro sterile, dice Meli, perché non c’è niente di antifascista nella produzione letteraria di Pirandello ( a differenza di quanto credeva Leonardo Sciascia, che ha interpretato in questo senso la novella “C’è qualcuno che ride”), così come non c’è niente di fascismo, poiché Pirandello fu apertamente contro un’arte fascista. In quest’ambito lo scrittore rivendicò sempre la propria autonomia di fronte al regime e non si allineò alle sue direttive. ” L’arte – diceva Pirandello – è il regno del sentimento disinteressato ” , pertanto ” non si può per intenzione, fare dell’arte fascista; facendola, si fa della polemica e nient’altro”.

Pur avendo subìto qualche affronto dal fascismo, come quando Mussolini nel marzo del 1934 fece ritirare dal cartellone del teatro dell’Opera di Roma l’opera musicale di Gian Francesco Malipiero “La favola del figlio cambiato”, su libretto di Pirandello, colpevole di avere creato un incidente diplomatico con il governo della Germania a causa della storia del bimbo brutto e nero, figlio del re di una Nazione cultrice della pura razza ariana, lo scrittore non prenderà mai pubblicamente le distanze dal regime, che con le sue istituzioni continuerà a fargli giungere riconoscimenti, ricambiati dall’artista con la sua militanza politica che registra episodi clamorosi: l’accettazione del ruolo di guardia d’onore al Palazzo delle Esposizioni nel 1935 e l’offerta della medaglia del Nobel contro le “inique sanzioni”, senza dimenticare la sua adesione al manifesto degli intellettuali fascisti. In questo senso, a ulteriore prova della sua ostinata fede politica, è utile riportare quanto si legge nel libro dello storico americano John Patrik Diggins, “L’America, Mussolini e il Fascismo”, Laterza, 1972: “Quando nel 1935 Pirandello arrivò negli Stati Uniti, parecchi commediografi, tra i quali Clifford Odets e John Howard Lawson, andarono a trovarlo nel suo appartamento al Waldorf Astoria. Essi cercarono di indurlo a sconfessare il fascismo e a ripudiare l’invasione dell’Etiopia. Ma Pirandello invocò l’autonomia dell’arte dalla politica, e il colloquio terminò in uno stato d’animo di reciproco rancore ( NyT, 24 luglio 1935)”.

Al momento della morte Pirandello, con le sue disposizioni testamentarie – far passare sotto silenzio la sua morte, carro di infima classe, divieto a parenti e amici di seguirlo, dispersione delle ceneri al vento – dribblava la “bella morte” fascista e lasciava uno sberleffo postumo e inaspettato a Mussolini. Ma qui Meli, instancabile esploratore del materiale pirandelliano, ci riserba una sorpresa: scrive che il presunto testamento ” antifascista” dello scrittore era un foglietto ingiallito e sgualcito dal tempo che risaliva al 1911. Il grande commediografo ci dimostra così che la vita è, come lui la vedeva, ” una cruda e buffa opera teatrale”.







Go to Source

Tweet Share Pinterest