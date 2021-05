Uomo ucciso a coltellate in casa a Roma, grave il figlio 18enne: è stato trovato con l’arma in mano

Un uomo è stato trovato morto in casa, steso nel corridoio, e il figlio gravemente ferito dentro al bagno. In mano stringeva un coltello ed era in stato di semi incoscienza. È accaduto in via dei Liburni in zona San Lorenzo a Roma.

A dare l’allarme è stato un passante che ha notato dalla strada la vittima dentro l’appartamento al piano terra. La vittima aveva 53 anni e il figlio 18 anni. Il ragazzo è stato portato in codice rosso al policlinico Umberto I.

Sul posto la polizia del reparto Volanti e del commissariato sant’Ippolito che indaga sull’accaduto. Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto.

Il fatto avviene dopo altri due accoltellamenti che hanno macchiato Roma durante il fine settimana.

Roma, ventenne accoltellato in strada, è grave. È il secondo caso in 24 ore nella stessa zona di Valentina Lupia 30 Maggio 2021

Domenica 30, nel parco di via Raffaele Battistini a Monteverde, un giovane di 21 anni di origini peruviane, è stato accoltellato e portato all’ospedale San Camillo. I medici hanno deciso di sottoporlo a un intervento di urgenza. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe ricevuto una decina di colpi. Un altro ferito, anche lui peruviano di 24 anni, è invece stato raggiunto dalle coltellate ma in modo lieve.

Donna uccisa a coltellate dal marito in strada a Roma: colpita almeno 10 volte. Bloccato dai passanti, l’uomo è stato arrestato 29 Maggio 2021

Il giorno prima, sabato 29, in pieno giorno, Badda Shantini, 40 anni dello Sri-Lanka, ha tentato inutilmente di sfuggire alle coltellate del suo ex, Fernando Koralagamage. È morta per la gravità delle ferite all’ospedale San Camillo. L’ex marito si trova in carcere con l’accusa di omicidio volontario. Il femminicidio davanti a un bar di via Greppi, in zona Portuense a Roma. A fermare l’uomo erano stati alcuni passanti, e un ex carabiniere intervenuto appena notato l’uomo con il coltello in mano.