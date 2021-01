Usa, Biden cancella il bando ai transessuali nell’esercito voluto da Trump

Pubblicità

NEW YORK – Joe Biden prosegue deciso nel suo lavoro di ripristino delle regole emanate da Barack Obama e poi cancellate da Donald Trump: e dopo essere rientrato negli accordi di Parigi e aver annunciato di non voler più uscire dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, oggi elimina il bando alle persone transgender dalle forze armate.

Sì, quello imposto dall’ormai ex presidente nel luglio 2017: quando aveva dato mandato all’allora capo delle forze armate, l’ex generale Jim Mattis (poi diventato un suo feroce critico) di fermare l’ammissione di quegli individui, appunto, transgender cui Obama aveva aperto nel 2016: ma anche cacciare via il personale già in servizio che si riconosceva in un genere diverso da quello dato alla nascita. La prima restrizione era stata poi confermata dalla Corte Suprema a maggioranza conservatrice due anni fa, nel gennaio 2019, permettendo, però, a quanti erano già in servizio di rimanere (ma vietando di cambiare il genere sessuale dichiarato a chi non lo aveva ancora fatto). Il provvedimento, all’epoca, riguardò molta gente: secondo i dati di Human Right Campaign nel 2019 erano 15 mila i trans in servizio effettivo e oltre 143 mila i veterani. Numeri ufficiali non ce ne sono, ma secondo fonti dell’esercito, in servizio attivo sarebbero molti meno: circa 2.450.

Nel 2017 Trump aveva lanciato il bando via Twitter: “I militari devono concentrarsi sulla vittoria e non possono sopportare i tremendi costi medici e i turbamenti legati all’essere transgender”, aveva scritto. Con buona pace del fatto che, secondo un’inchiesta di Cnn, quelle spese mediche erano in realtà basse e, anzi, secondo Military Times, l’esercito spende 5 volte di più in Viagra per i suoi veterani affetti da sindrome post traumatica. “Ogni persona deve essere trattata con rispetto e dignità e deve essere in grado di vivere senza paura, a prescindere da chi sia o da chi ama”, ha d’altronde affermato Biden già nel giorno del suo insediamento, ripetendo esattamente le parole usate all’epoca da Obama. “Sono fermamente convinto che chi è fisicamente in forma e qualificato per affrontare la vita militare, chi mantiene alti gli standard, deve poter servire il suo Paese” rilancia ora il nuovo ministro della difesa, l’ex generale Lloyd Austin – primo afroamericano a dirigere il Pentagono – che ha giurato venerdì scorso.

Per Biden “un esercito più inclusivo renderà ancora più forte il nostro Paese ed è dunque un bene per la sicurezza nazionale”. Convinto, spiega in una nota della Casa Bianca “che la forza dell’America risiede nella sua diversità”.





