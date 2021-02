Usa: da oggi l’impeachment contro Trump per istigazione all’insurrezione, ma il verdetto preoccupa Biden

Pubblicità

New York – Da oggi Donald Trump torna a occupare il centro della scena politica americana, sia pure da grande assente. L’ex presidente ha già fatto sapere che non si lascerà interrogare dal Senato, in un procedimento di impeachment che lui giudica incostituzionale. Ma per una settimana sarà lui il protagonista, come negli ultimi quattro anni. Joe Biden, spettatore inquieto, si sta chiedendo se alla fine non sarà lui a pagare un prezzo politico di questo processo pubblico al suo predecessore.

E’ oggi dunque che il Senato di Washington apre formalmente l’impeachment. L’accusa in sostanza è istigazione all’insurrezione sediziosa (la definizione è “incitazione alla violenza contro le istituzioni degli Stati Uniti”), i fatti sono ancora freschi nella memoria del mondo intero: l’assalto violento alla sede del Congresso su Capitol Hill il 6 gennaio, ispirato dalle parole infuocate di un presidente che fino all’ultimo rifiutava di riconoscere la legittimità dell’elezione. Tra le prove dell’accusa c’è l’intero comizio tenuto da Trump ai suoi sostenitori radunati quel mattino davanti alla Casa Bianca, i filmati dell’aggressione alle forze dell’ordine e ai parlamentari, l’irruzione nella sede del Parlamento, il bilancio di cinque morti, la fuga precipitosa delle massime autorità dello Stato (il vicepresidente Mike Pence, la presidente della Camera Nancy Pelosi, il capogruppo repubblicano al Senato Mitch McConnell e tanti altri), il bivacco degli assalitori dentro il Congresso. Per la difesa, Trump dovrebbe essere protetto dal Primo Emendamento e comunque nessuna delle sue parole in quel comizio era un esplicito invito alla violenza. La difesa parla di “teatro politico” che vuole stabilire una presunta connessione tra le parole dell’allora presidente e le azioni “di un piccolo gruppo di criminali”. La stragrande maggioranza dei repubblicani, 45 senatori su 50, hanno già fatto sapere che appoggiano la tesi difensiva.

La giornata di oggi prevede quattro ore di dibattito per decidere se questo impeachment è costituzionale. Su questo si vota a maggioranza semplice e quindi vinceranno i democratici e il procedimento andrà avanti. Domani, mercoledì, comincia il dibattimento vero e proprio, 16 ore per parte, distribuite su due giorni. I senatori avranno anche 4 ore a disposizione per interrogare l’accusa – cioè la commissione di deputati della Camera che riassume i termini dell’incriminazione, già votata da quel ramo del Congresso – e la difesa, cioè gli avvocati di Trump. Le votazioni finali avranno quindi inizio la prossima settimana. Non ci sono molti margini d’incertezza. Alla difesa di Trump basterebbe convincere 34 senatori repubblicani, per far mancare la maggioranza qualificata dei due terzi. L’impeachment quasi certamente non passerà. E forse neppure l’esclusione di Trump dai pubblici uffici in futuro, che richiede un voto separato.

A chi giova? E’ la domanda che Biden è costretto a porsi, e a cui difficilmente può dare una risposta rassicurante. Da un lato molti democratici sono convinti di avere un obbligo costituzionale, politico e morale: non lasciare impunito un comportamento sovversivo, con cui Trump attentò alla pacifica transizione dei poteri, un precedente pericoloso se dovesse restare senza sanzioni. D’altro lato, questo finirà per essere il secondo tentativo di impeachment “a vuoto” dopo quello di un anno fa, un doppio flop che la destra userà per argomentare la tesi che è una persecuzione di parte.

Altre considerazioni spiegano perché Biden è sempre stato cauto, non ha mai detto nulla contro l’impeachment ma non lo ha mai appoggiato con entusiasmo. Da un lato, per una settimana l’agenda legislativa sarà risucchiata verso il passato, a regolare i conti con Trump, mentre il tempo stringe e Biden ha bisogno che il Congresso approvi al più presto misure urgenti contro la pandemia e per la ripresa economica. Infine questo impeachment ha già avuto come effetto quello di ricompattare il partito repubblicano, proprio quando sembrava in preda a una crisi esistenziale. Il cronometro che preoccupa Biden è spietato. Fra un anno e nove mesi si torna a votare, per le legislative di mid-term. L’ambiziosa agenda di riforme del nuovo presidente ha un anno e nove mesi per sfruttare una esile maggioranza democratica: poi, chissà.





