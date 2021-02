Usa, falliti e indebitati: ecco l’identikit dei rivoltosi che hanno dato l’assalto al Campidoglio

Pubblicità

NEW YORK – Fallimenti, problemi fiscali, debiti insoluti: almeno il 60 per cento dei rivoltosi di Capitol Hill arrestati – i più estremisti fra la folla che lo scorso 6 gennaio ha assaltato il Campidoglio, incitati, secondo i democratici, dall’allora presidente Donald Trump – è alle prese con seri problemi economici. Lo dice uno studio del Project on Security and Threats dell’università di Chicago, pubblicato oggi sul Washington Post dove, appunto, si analizzano i dati pubblici di 125 dei circa 200 arrestatati.

Ebbene: almeno il 18 per cento di loro ha un’attività fallita alle spalle, mentre un altro 25 per cento è stato citato in tribunale per debiti. Ancora: 1 su 5 di questi rischia di perdere (o ha già perso) la casa per insolvenza. Insomma, ad accomunare l’eterogeneo gruppo di donne e uomini arrivati da tutta l’America per rispondere alla chiamata di Trump, più che l’ideologia ci sono seri problemi finanziari. E la conseguente rabbia scaturita da questi, come dice al quotidiano di Washington il politologo Don Haider-Markel, specializzato in estremismi politici: “Le false affermazioni di Trump sulle frodi elettorali, con le sue cause rigettate dai giudici, hanno fatto strada nella psiche dei tanti convinti di essere stati traditi, derubati, dal sistema. L’ex presidente lo sa bene: il suo stesso slogan, Make America Great Again, scava nella nostalgia di queste persone verso quel che erano o avevano: e stanno smarrendo”.

Una perdita di status, insomma, per colpa di una società – a loro giudizio – più interessata ai diritti delle minoranze, come già messo in luce da altre ricerche. Di sicuro, la ricerca dell’università di Chicago mette in luce il senso di fallimento di molti dei partecipanti alla rivolta. Sconfitti da quello stesso sistema americano che pure dicono di difendere si sono convinti di aver trovato in Trump – derubato, perfino perseguitato come loro – un omologo e un paladino. Infatti, dice ancora la ricerca, il 40 per cento di quei rivoltosi appartiene a una classe medio-alta: proprietari di piccole attività, immobiliaristi, assicuratori. Oltre, come si è già detto, a militari e poliziotti.

Se alcuni dei problemi finanziari di queste persone erano relativamente vecchi, molti hanno fra l’altro visto la loro situazione aggravarsi per colpa della pandemia. Uno dei ribelli, arrivato addirittura dalla California, aveva chiuso la sua attività dichiarando bancarotta solo una settimana prima. Un altro aveva avuto un pignoramento in casa per tasse insolute subito prima di Natale. Pure uno degli aderenti all’organizzazione di estrema destra Proud Boys, Dominic Pezzola – quel giorno il primo a rompere i vetri del Congresso con uno scudo scippato a un poliziotto – ha 40mila dollari di debiti per tasse non pagate. E perfino Ashli Babbit, l’ex veterana di Iraq e Afghanistan morta mentre tentava di scavalcare una finestra per entrare nell’aula del Senato non ancora totalmente evacuata, doveva alle banche 23mila dollari, per un prestito non onorato. Non basta l’ombra del fallimento economico, incombe anche sui più giovani fermati: quasi tutti provenienti da famiglie alle prese con problemi finanziari importanti. La rivoluzione dei falliti, insomma. Incapaci di accettare le proprie responsabilità.





