Usa, il Pentagono: la Cina è la minaccia numero uno

La guerra globale contro il terrorismo è archiviata. Adesso l’America ha un nuovo nemico contro cui concentrare la sua preparazione militare: la Cina. Lo ha decretato il segretario alla Difesa, John Lloyd Austin con una direttiva trasmessa al Pentagono: un documento che dichiara Pechino “la minaccia numero uno”.

E’ un passaggio epocale, che segna formalmente il cambiamento di un’era. Isis, Al Qaeda, Iran e persino la Russia di Putin passano in secondo piano. D’ora in poi l’attenzione del Pentagono sarà focalizzata sull’Estremo Oriente. Le ricadute geopolitiche, soprattutto sull’Europa, saranno significative e tutte da valutare. “Lo sforzo che ho richiesto – ha dichiarato l’ex generale Austin – aumenterà la capacità di rivitalizzare la nostra rete di alleati, rendere più forte la deterrenza e accelerare lo sviluppo di nuovi concetti operativi, dello schieramento dei reparti e di una più moderna forza militare e civile”. Tutto in funzione di ostacolare la crescita della potenza cinese.

In pratica, il segretario della Difesa ha fatto sue le conclusioni della Task Force China, creata per valutare la trasformazione del complesso militare di Pechino e quanto sia diventato pericoloso per l’interesse nazionale statunitense. Arrivando alla conclusione che il futuro della sicurezza americana dipende completamente dal confronto con la Cina.

Il testo del documento è segreto. Ma dal Pentagono fanno sapere che i primi effetti riguarderanno le alleanze, con la definitiva centralità dello scacchiere indo-pacifico. D’ora in poi accordi, forniture ed esercitazioni saranno soprattutto in quell’area, con l’obiettivo di recuperare lo svantaggio accumulato nei venti anni di impegno contro il terrorismo islamista. Nazioni come Singapore, Malesia, Giappone, Corea del Sud e soprattutto l’India diventano strategiche, mentre verranno rivitalizzati i rapporti storici con Australia e Nuova Zelanda. Ovviamente, a beneficiarne di più sarà Taiwan, che potrebbe recuperare il ruolo di partner preferenziale tramontato dagli anni Ottanta in poi.

Ci sarà poi una revisione completa delle tattiche, per affrontare le nuove dimensioni della sfera militare. Ad esempio, le operazioni cyber e quelle di “guerra elettromagnetica” che andranno a fare parte di una dottrina integrata. L’America ha capito che non bastano mezzi moderni ma servono idee e modi diversi di concepire l’azione militare. Questo perché la Repubblica Popolare ha non soltanto migliorato e accresciuto le sue forze armate ma ha elaborato una visione innovativa nell’approccio ai conflitti.

Per questo viene richiesta anche una “rivoluzione culturale”. La direttiva prevede che tutta la formazione dei militari venga rivista in base a questa priorità: dall’addestramento allo sviluppo delle carriere. Niente più corsi di arabo e centri studi sulla cultura islamica, basta con i poligoni che simulano i villaggi iracheni e i corsi contro le “bombe improvvisate” dei miliziani. Si tornerà alle manovre campali di intere divisioni, con un coordinamento sempre più forte tra Esercito e Marina. Non a caso, i primi ad essere stati convertiti alla nuova missione sono i Marines, che stanno radicalmente cambiando l’organizzazione dei reparti tornando al compito di “truppe da sbarco”, passando dai deserti che le hanno viste in azione dal 1991 agli atolli dove combatterono i loro nonni.

Impossibile prevedere quale sarà la reazione di Pechino. Di sicuro, la direttiva aumenterà la tensione nel Pacifico, aumentando il pericolo di incidenti. Il presidente Biden però è disposto a correre il rischio di un’escalation. Davanti ai soldati Usa della base inglese di Mildenlhal, negli stessi minuti in cui veniva diffusa la decisione del Pentagono, ha dichiarato: “L’America è tornata e le democrazie sono unite per affrontare le sfide del futuro”.





