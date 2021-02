Usa, in videochiamata con il viso capovolto: l”incidente’ del senatore

Pubblicità

“Sei capovolto Tom”, è il nuovo “Non sono un gatto”. A pochi giorni di distanza dall’avvocato texano Rod Ponton che durante un’udienza processuale in streaming su Zoom non è riuscito a disattivare il filtro ‘gattino’, un altro incidente tech si è abbattutto su un membro del congresso. Si tratta del repubblicano Tom Emmer che durante un’audizione della commissione per i servizi finanziari della Camera ha partecipato in videochiamata con lo schermo sottosopra. A fargli notare l’errore la presidente Maxine Water, a cui Emmer ha risposto: “Non so come sistemarlo, ho provato a spegnere e a riaccendere”. “È come il gattino”, ha scherzato una partecipante, un altro invece ha detto: “Tom, stai già diventando virale”. Poi è stato lo stesso Emmer a condividere il video su Twitter, scrivendo ormai l’iconica frase ”I’m not a cat’.

