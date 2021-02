Usa, la Camera approva rimozione dalle commissione della deputata legata al movimento complottista QAnon

Pubblicità

La Camera dei Rappresentanti statunitense ha votato a favore della rimozione della deputata repubblicana della Georgia Marjorie Taylor Greene dalle commissioni parlamentari, per le sua affermazioni razziste, cospirazioniste e per il suo sostegno al movimento estremista QAnon.

I repubblicani che hanno votato a favore della sua rimozione sono stati 11, per un totale di 230 si e 199 no. Greene era nelle commissioni Bilancio e Istruzione della Camera. Ad unirsi alla maggioranza dem è stato un deputato repubblicano in più di quelli che avevano votato a favore del secondo impeachment di Donald Trump.

Nella storia recente, la maggioranza della Camera non ha mai cacciato un membro di minoranza da una commissione senza il consenso della stessa minoranza. La votazione è stata necessaria dopo che il leader della minoranza, il repubblicano Kevin McCarthy, si era rifiutato di prendere provvedimenti disciplinari contro la rappresentante del suo stesso partito, finita al centro delle polemiche per le sue posizioni antisemite, le accuse di brogli elettorali, l’endorsement ad azioni violente contro i colleghi democratici, ma soprattutto l’aver negato le stragi nelle scuole di Sandy Hook e Parkland, in cui erano morte, rispettivamente, 28 persone, di cui 20 bambini, e 17, definendole “messe in scena”.

Durante la seduta la repubblicana, appena eletta in Georgia, aveva indossato una mascherina con scritto “Free speech”, ‘liberta’ di parola’, ma aveva anche tentato di prendere le distanze dalle posizioni complottiste del movimento Qanon, affermando che, in realtà, per lei le stragi dell’11 Settembre “erano assolutamente avvenute”. La Speaker della Camera, Nancy Pelosi, prima della votazione finale aveva parlato di “profonda preoccupazione” riguardo il fatto che la “leadership repubblicana avesse accettato di avere tra le sue fila teorici del complottismo estremo”.





