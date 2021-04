Usa, niente sindacato in Amazon: i lavoratori votano contro, ma è polemica sulle pressioni dell’azienda

Pubblicità

Svanisce per ora il sogno del sindacato di avere una presenza all’interno di un sito Amazon in Alabama. Sarebbe stata una prima volta negli Usa e avrebbe rappresentato un precedente denso di significato per un gruppo che ha sedi e depositi in tutto il mondo. Nell’azienda dell’uomo più ricco del mondo, invece, iI no ha vinto in modo schiacciante, con più del doppio dei voti ottenuti dal sì al sindacato.

Dei 6.000 dipendenti dello stabilimento hanno votato circa il 55% e il no ha ottenuto oltre 1.798 voti su 3.041, conquistando la maggioranza. A votare a favore di una sindacalizzazione sono stati 738 lavoratori, mentre 505 schede sono state contestate e quindi non conteggiate. Ma anche se fossero state incluse nel calcolo il risultato non sarebbe cambiato.

“Il nostro sistema è guasto e Amazon ne ha tratto grandi benefici”, ha affermato Stuart Appelbaum, presidente di Rwdsu, il sindacato della distribuzione a cui i dipendenti del sito di Bessemer vogliono aderire. “Solleciteremo l’Agenzia federale per il diritto del lavoro perchè chieda ad Amazon di rendere conto del suo comportamento illegale durante la campagna”, ha aggiunto Appelbaum.

Il gruppo di Seattle e l’Rwdsu si sono affrontati online. Sul campo, Amazon ha difeso per mesi la sua causa contro la sindacalizzazione con testi, poster e briefing settimanali nel sito di Bessemer, tanto che i sindacalisti hanno tallonato i dipendenti all’ingresso del magazzino giorno e notte. “Non commettere errori, questo rimane un momento importante per i lavoratori. Le loro voci saranno ascoltate”, ha insistito Stuart Appelbaum. I dipendenti pro-sindacati lamentano ritmi infernali, mancanza di tempo per andare in bagno o per mangiare, mancanza di protezioni di sicurezza (soprattutto contro Covid-19) e salari insufficienti per il lavoro richiesto.

Da parte sua Amazon si difende ricordando che i salari partono da 15 dollari l’ora (più del doppio del salario minimo in Alabama) e che fornisce benefici sociali, come la copertura sanitaria. Il gruppo assicura che i suoi dipendenti hanno le pause necessarie.

Il Retail, Wholesale and Department Store Union, il sindacato al quale i dipendenti di Amazon avrebbero dovuto aderire, annuncia ricorso e accusa Amazon di aver violato i diritti dei lavoratori durante le votazioni, cercando di influenzarle illegalmente. “Amazon sapeva che se non avesse fatto tutto il possibile, inclusa dell’attività illegale, i suoi lavoratori avrebbero scelto il sindacato”, dice ancora Stuart Appelbaum.

Amazon respinge seccamente le accuse. Notando come solo il 16% dei dipendenti dell’impianto ha promosso il sindacato, il colosso delle vendite online definisce “non vera” l’accusa di vittoria per intimidazione. Poi precisa: non è Amazon ad aver vinto, sono stati i lavoratori a non aver scelto il sindacato. L’esito del voto mette le ali ai titoli del colosso di Bezos, che salgono a Wall Street dell’1% ai massimi da febbraio.





