Usa, poliziotto uccide afroamericano in North Carolina. Esplode la protesta

Un poliziotto ha ucciso un afroamericano, Andrew Brown Jr., a Elizabeth City, in North Carolina, mentre eseguiva un mandato di perquisizione. Lo riporta l’Associated Press. Lo sceriffo Tommy Wooten II ha riferito che l’agente, suo vice, indossava una telecamera a corpo ma non ha spiegato quanti colpi sono stati sparati nè fornito altri dettagli. Sul posto, dopo la morte di Brown, si è subito assiepata una folla di decine di persone. Si temono scontri.

La sparatoria segue di 24 ore quella in Ohio dove un agente ha ucciso una ragazzina di 16 anni, pochi secondi prima che venisse emesso il verdetto di condanna nei confronti del poliziotto che ha ucciso George Floyd. Secondo Wavy-Tv, Brown aveva cercato di fuggire in automobile e l’agente aveva sparato più di un colpo contro il veicolo. Un proiettile sarebbe passato attraverso il lunotto posteriore.

Ohio, la polizia uccide una ragazza nera adolescente: scoppia la protesta 21 Aprile 2021

Il vice dello sceriffo della contea di Pasquotank è stato messo in congedo in attesa di un’inchiesta da parte dell’Ufficio investigativo statale, ha detto lo sceriffo Tommy Wooten II in una conferenza stampa. Ha detto che il vice ha sparato al giovane, Andrew Brown Jr. mentre prestava servizio a Elizabeth City, un comune di circa 18mila persone a 170 miglia (274 km) a nord-est di Raleigh. Wooten ha detto che non conosce l’età di Brown e non ha rilasciato il nome del vice.

Morte Floyd, il coraggio di Darnella: la ragazza che con un tasto ha cambiato il mondo di Massimo Basile 21 Aprile 2021

L’agente indossava una body-cam attiva al momento della sparatoria, ha detto Wooten, che ha rifiutato di dire quanti colpi ha sparato il suo vice o di rilasciare altri dettagli, citando un’indagine in corso da parte dell’Ufficio investigativo statale. WAVY-TV ha riferito che i vicini hanno sentito più spari. Un’auto rimossa dalla scena sembrava avere più fori di proiettile e un parabrezza posteriore rotto.