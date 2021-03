Usa: sparatoria ad Atlanta, 8 morti. Sono tutte donne di origini asiatiche

Otto vittime di sparatorie, tutte nella zona di Atlanta, tutte donne asiatiche che lavoravano in sale massaggi. E’ la prima strage da armi da fuoco dell’era Biden. Accade in una fase in cui si moltiplicano le aggressioni contro asiatici-americani, e questo fa sospettare un movente razzista, al momento non confermato dalla polizia.

C’è un sospetto arrestato, Robert Aaron Long, un bianco di 21 anni che la polizia sta interrogando. Le prime quattro vittime sono state scoperte all’interno di due centri massaggi alla periferia di Atlanta, le altre nella contea di Cherokee, un altro sobborgo di Atlanta: quattro donne uccise, una ferita. La polizia sta ancora accertando se le sparatorie siano collegate, e se l’autore sia uno solo.

La strage di Atlanta è destinata a rilanciare le controversie sulle armi da fuoco. Joe Biden ha annunciato un disegno di legge per limitare l’accesso alle armi, ma l’iter al Congresso non sarà facile, inoltre le normative sull’acquisto sono per lo più prerogativa dei singoli Stati.