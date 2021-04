Usa verso nuove sanzioni alla Russia ed espulsione diplomatici: risposta a interferenza voto e cyberattacchi

L’amministrazione Biden dovrebbe annunciare oggi una serie di sanzioni contro individui ed entità russi, oltre all’espulsioni di una decina di diplomatici russi dagli Stati Uniti in risposta alle interferenze nelle elezioni e al cyber attacco SolarWinds. Lo riferisce la Cnn, citando due fonti a conoscenza del dossier. Nel mirino dirigenti governativi e dell’intelligence, nonché entità coinvolte nella cyber intrusione.

I provvedimenti avrebbero anche la forma di un ordine esecutivo. Un’altra fonte si è limitata a riferire che l’amministrazione Usa prenderà misure contro la Russia oggi e che si sta coordinando con i suoi alleati europei.

Il governo Biden aveva già sanzionato Mosca per l’avvelenamento e l’incarcerazione dell’oppositore russo Alexiei Navalni, ma il presidente americano aveva promesso di rispondere a tutte le azioni ostili del Cremlino. Posizione che, aveva ricordato ieri la Casa Bianca, ha ribadito anche nella sua seconda telefonata al presidente Vladimir Putin, pur proponendogli un summit in un Paese terzo per affrontare i problemi comuni.