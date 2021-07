Vacanze extra-lusso per Erdogan: per il premier turco una villa da 60 milioni di euro

Pubblicità

La residenza estiva del presidente turco Recep Tayyip Erdo?an ha suscitato molte polemiche dopo che Sefik Birkiye, architetto dell’edificio da 60 milioni di euro e 300 stanze, ha svelato le immagini: una villa che si estende su circa 90mila metri quadrati, completa di piscina e spiaggia con accesso privato al mare. In più c’è una pista per elicotteri. L’edificio si trova a Marmaris, sulla costa egea meridionale della Turchia, in una delle zone di vacanza più esclusive del Paese. Tra i motivi delle polemiche ci sono gli alti costi della villa, in un periodo di difficoltà economiche e di svalutazione della lira turca, ma anche le accuse di deforestazione massiccia dell’area per l’ampliamento dell’edificio, sorto sul sito che già ospitava la residenza estiva dell’ex presidente Turgut Ozal. A cura di Martina Coscetta





